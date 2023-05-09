Магазин с медицинской и рабочей одеждой продают за 20 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложении, говорится в объявлении на «Авито».

«Продам готовый бизнес, магазин спецодежды — 20 000 000 рублей. При покупке новому собственнику переходят договоренности со всеми поставщиками со скидками и бонусами», — уточняет продавец в разделе «Готовый бизнес и оборудование».

Автор объявления отметил, что с магазином продается необходимое оборудование. Также остается полный штат сотрудников, которые готовы сотрудничать с новым владельцем. Ямалец продает бизнес в связи с переездом в другой регион.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается магазин одежды за 8,5 миллиона рублей. Предприниматель готов отдать бизнес вместе с товаром.

В Новом Уренгое продают готовый бизнес Авито