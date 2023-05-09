09 мая 2023
08 мая 2023

В Новом Уренгое продают магазин спецодежды за 20 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, швейный цех, пошив, производство здравмедтех, швейное производство, медицинская одежда
Магазин с медицинской и рабочей одеждой продают за 20 млн рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложении, говорится в объявлении на «Авито».

«Продам готовый бизнес, магазин спецодежды — 20 000 000 рублей. При покупке новому собственнику переходят договоренности со всеми поставщиками со скидками и бонусами», — уточняет продавец в разделе «Готовый бизнес и оборудование».

Автор объявления отметил, что с магазином продается необходимое оборудование. Также остается полный штат сотрудников, которые готовы сотрудничать с новым владельцем. Ямалец продает бизнес в связи с переездом в другой регион.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается магазин одежды за 8,5 миллиона рублей. Предприниматель готов отдать бизнес вместе с товаром.

В Новом Уренгое продают готовый бизнес
В Новом Уренгое продают готовый бизнес
В магазине продают спецодежду
В магазине продают спецодежду

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложении, говорится в объявлении на «Авито». «Продам готовый бизнес, магазин спецодежды — 20 000 000 рублей. При покупке новому собственнику переходят договоренности со всеми поставщиками со скидками и бонусами», — уточняет продавец в разделе «Готовый бизнес и оборудование». Автор объявления отметил, что с магазином продается необходимое оборудование. Также остается полный штат сотрудников, которые готовы сотрудничать с новым владельцем. Ямалец продает бизнес в связи с переездом в другой регион. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается магазин одежды за 8,5 миллиона рублей. Предприниматель готов отдать бизнес вместе с товаром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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