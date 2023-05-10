Власти Калининграда поставили Польшу на место после решения переименовать город

Пресс-служба Калининградской области: переименование города Польшей — инсинуация

10 мая 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Польские власти занимаются инсинуацией, заявил Дмитрий Лысков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Польши переименовать Калининград в Крулевец — инсинуация (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства Калининграда. «У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации», — передает ТАСС слова пресс-службы. Там добавили, что с таким же успехом можно переименовать Республику Польшу в Польское Царство. «Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — заключил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков. Ранее в Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец, пишет MK. Это стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши.

Решение Польши переименовать Калининград в Крулевец — инсинуация (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства Калининграда. «У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации», — передает ТАСС слова пресс-службы. Там добавили, что с таким же успехом можно переименовать Республику Польшу в Польское Царство. «Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — заключил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков. Ранее в Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец, пишет MK. Это стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши.