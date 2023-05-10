Власти Калининграда поставили Польшу на место после решения переименовать город

Пресс-служба Калининградской области: переименование города Польшей — инсинуация
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Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, водонапорная башня, светлогорск, октябрьская улица, фонтан
Польские власти занимаются инсинуацией, заявил Дмитрий Лысков Фото:

Решение Польши переименовать Калининград в Крулевец — инсинуация (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства Калининграда.

«У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации», — передает ТАСС слова пресс-службы. Там добавили, что с таким же успехом можно переименовать Республику Польшу в Польское Царство. «Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — заключил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Ранее в Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец, пишет MK. Это стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши.

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Решение Польши переименовать Калининград в Крулевец — инсинуация (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства Калининграда. «У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации», — передает ТАСС слова пресс-службы. Там добавили, что с таким же успехом можно переименовать Республику Польшу в Польское Царство. «Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — заключил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков. Ранее в Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец, пишет MK. Это стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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