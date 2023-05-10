Свердловский оборонный завод заявил об отсутствии прибыли за 2022 год

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Виды города архив. Тюмень, антипинский нпз, нпз, ночной завод
На МЗиКе не будут выплачивать дивиденды держателям акции, так как в 2022 году не было прибыли Фото:

Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург), выполняющий гособоронзаказ, не получил прибыль в 2022 году, из-за этого держателям акций завода не будут выплачивать дивиденды. Информация об этом опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«По вопросу повестки дня: „О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по размеру дивидендов по результатам 2022 года, порядку и срокам их выплаты“ решили — рекомендовать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли», — говорится в сообщении предприятия. Оно опубликовано на сайте Центра.

МЗиК производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В. Ранее URA.RU сообщало, что на предприятие массово ищут инженеров-технологов.

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Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург), выполняющий гособоронзаказ, не получил прибыль в 2022 году, из-за этого держателям акций завода не будут выплачивать дивиденды. Информация об этом опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. «По вопросу повестки дня: „О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по размеру дивидендов по результатам 2022 года, порядку и срокам их выплаты“ решили — рекомендовать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли», — говорится в сообщении предприятия. Оно опубликовано на сайте Центра. МЗиК производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В. Ранее URA.RU сообщало, что на предприятие массово ищут инженеров-технологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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