Грузия возмутилась решением Путина по визам

Президент Зурабишвили: снятие Россией визового режима для Грузии является провокацией
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Отмена визового режима для Грузии — неприемлема, заявила Саломе Зурабишвили Фото:
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Отмена Россией визового режима для Грузии является провокацией. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter. Она назвала эти действия со стороны РФ — провокацией.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что с 15 мая граждане Грузии получат право проезда в РФ без предоставления визы. Он отметил, что ограничения касаются тех граждан, которые планируют оставаться в России на длительный срок, пишет RT.

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Отмена Россией визового режима для Грузии является провокацией. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили. «Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter. Она назвала эти действия со стороны РФ — провокацией. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что с 15 мая граждане Грузии получат право проезда в РФ без предоставления визы. Он отметил, что ограничения касаются тех граждан, которые планируют оставаться в России на длительный срок, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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