Грузия возмутилась решением Путина по визам

Отмена визового режима для Грузии — неприемлема, заявила Саломе Зурабишвили
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Отмена Россией визового режима для Грузии является провокацией. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.
«Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter. Она назвала эти действия со стороны РФ — провокацией.
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что с 15 мая граждане Грузии получат право проезда в РФ без предоставления визы. Он отметил, что ограничения касаются тех граждан, которые планируют оставаться в России на длительный срок, пишет RT.
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