Минобороны: подразделения ВДВ сковывают ВСУ на флангах в Бахмуте

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Российская армия сковывает ВСУ в Артемовске, заявили в Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды ВДВ наступают на северо-западе Бахмута (Артемовска), сковывая действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

«Подразделения ВДВ РФ сковывают действия ВСУ на флангах при боях за Артемовск», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там уточнили, что отряды ВС РФ также проводят наступательные действия на окраинах Артемовска.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ рвут фланги в Артемовске. По его словам, украинская армия уже скоро начнет контрнаступление.

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Штурмовые отряды ВДВ наступают на северо-западе Бахмута (Артемовска), сковывая действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России. «Подразделения ВДВ РФ сковывают действия ВСУ на флангах при боях за Артемовск», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там уточнили, что отряды ВС РФ также проводят наступательные действия на окраинах Артемовска. Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ рвут фланги в Артемовске. По его словам, украинская армия уже скоро начнет контрнаступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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