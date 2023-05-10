Минобороны: подразделения ВДВ сковывают ВСУ на флангах в Бахмуте

Российская армия сковывает ВСУ в Артемовске, заявили в Минобороны России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды ВДВ наступают на северо-западе Бахмута (Артемовска), сковывая действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения ВДВ РФ сковывают действия ВСУ на флангах при боях за Артемовск», — сообщило Минобороны в своем
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ рвут фланги в Артемовске. По его словам, украинская армия уже скоро начнет контрнаступление.
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