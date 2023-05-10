В Госдуме хотят принять закон об обязательной регистрации животных

Депутат Госдумы Бурматов: в России необходимо принять закон об обязательной регистрации животных
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ необходимо обязательно регистрировать животных, заявил депутат Владимир Бурматов Фото:

В России необходимо принять закон об обязательной регистрации животных. Регионы страны также должны быть уполномочены принимать решения о регистрации животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Инициатива, которую коллеги предлагают по поводу регистрации [животных] — однозначно нужно принимать. Но это также должно быть полномочием субъектов РФ», — подчеркнул Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он уточнил, что региональные власти обязательно получат полномочия принимать решения по регистрации, учету и идентификации животных.

Ранее Бурматов подчеркивал, что регионы получат право самостоятельно регулировать меры из-за ситуации с нападением бездомных животных. Он отметил, что в регионах успешно реализуется система приютов для бездомных животных.

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В России необходимо принять закон об обязательной регистрации животных. Регионы страны также должны быть уполномочены принимать решения о регистрации животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Инициатива, которую коллеги предлагают по поводу регистрации [животных] — однозначно нужно принимать. Но это также должно быть полномочием субъектов РФ», — подчеркнул Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он уточнил, что региональные власти обязательно получат полномочия принимать решения по регистрации, учету и идентификации животных. Ранее Бурматов подчеркивал, что регионы получат право самостоятельно регулировать меры из-за ситуации с нападением бездомных животных. Он отметил, что в регионах успешно реализуется система приютов для бездомных животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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