В Госдуме хотят принять закон об обязательной регистрации животных

В России необходимо принять закон об обязательной регистрации животных. Регионы страны также должны быть уполномочены принимать решения о регистрации животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Инициатива, которую коллеги предлагают по поводу регистрации [животных] — однозначно нужно принимать. Но это также должно быть полномочием субъектов РФ», — подчеркнул Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он уточнил, что региональные власти обязательно получат полномочия принимать решения по регистрации, учету и идентификации животных.
Ранее Бурматов подчеркивал, что регионы получат право самостоятельно регулировать меры из-за ситуации с нападением бездомных животных. Он отметил, что в регионах успешно реализуется система приютов для бездомных животных.
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