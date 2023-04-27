Депутат Бурматов пояснил, как новый законопроект решит проблему с бездомными собаками

Депутат Бурматов: возвращения к эвтаназии животных в России не будет

Регионы получат право самостоятельно регулировать меры из-за нападений животных, заявил Бурматов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Регионы получат право самостоятельно регулировать меры из-за ситуации с нападением бездомных животных, однако термин «эвтаназия» в федеральное законодательство не вернется. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, комментируя законопроект, который поддержало правительство.

«Среди мер, которые регионы смогут реализовывать самостоятельно, — регистрация животных и другие способы регулирования численности. Никто, конечно, не будет возвращать в федеральное законодательство термин „эвтаназия“. Мы от этого ушли, этот термин бы противоречил букве и духу закона. Также можно с уверенностью сказать, что система приютов, которая была создана во многих регионах, активно и успешно используется, будет сохранена», — передает словам Бурматова издание «Ридус».

Депутат отметил, что 3 мая в ходе видеоконференцсвязи документ будет обсужден с губернаторами, затем состоится обсуждение с экспертами, зоозащитниками, кинологами, экологами, общественниками. ПО итогам дискуссий свое отношение к этому документу сформируют комитеты Госдумы.

Ранее Владимир Бурматов заявил, что мэр Бодайбо (Иркутская область) Евгений Юмашев, который предложил ликвидировать бездомных собак, занимается публичным призывом к совершению серьезного преступления. При этом кроме Бодайко губернатор Оренбургской области Денис Паслер также выступил с предложением усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию. Данное решение он принял после того, как стая собак загрызла мальчика.