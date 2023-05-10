В центре Екатеринбурга устроили массовую драку после салюта 9 мая

В Екатеринбурге вечером 9 мая между горожанами произошла массовая драка. Инцидент произошел на проспекте Ленина около Плотинки.
«Вечером 9 мая екатеринбуржцы устроили массовую драку на перекрытом для праздника проспекте Ленина в районе Плотинки. Изначально что-то не поделили две девушки, а позже выяснять отношения на кулаках начали мужчины. Чем закончилась потасовка, пока не известно. Участники массового побоища не обращались в полицию, а также в медицинские учреждения города», — говорится в сообщении телеграм-канала «Бандитский центр 18+».
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Праздник завершился гала-концертом и салютом, после чего свердловчане начали расходиться с Плотинки. Вся информация о Дне Победы — в материале URA.RU.
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