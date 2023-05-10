В Госдуме отказались поддержать закон о штрафах за самовыгул животных

Депутат Госдумы Бурматов: вводить единые штрафы за самовыгул животных в РФ не будут

10 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Вводить в РФ единые штрафы за самовыгул животных не будут, уточнил Владимир Бурматов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума не поддержит закон о штрафах за самовыгул животных, так как власти регионов уже имеют право штрафовать за выгул животных без присмотра. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Этот законопроект [о штрафах за самовыгул животных] поддержан не будет. Он дублирует уже существующие нормы в законодательстве. Год назад регионам дали право штрафовать за самовыгул и вводить соответствующие штрафы», — подчеркнул Владимир Бурматов в беседе с корреспондентом URA.RU. Он уточнил, что устанавливать единую систему штрафов для всей страны будет неправильно. Если штрафовать всех россиян по МРОТ, разница будет значительно отличаться, в зависимости от территории. Именно поэтому, уточнил депутат, регионам дали право вводить штрафы за самовыгул самостоятельно. Бурматов подчеркивал корреспонденту агентства, что в Госдуме необходимо принять другой закон, касающийся животных — об обязательной их регистрации. По его словам, регионам также нужно дать полномочия по данному вопросу.

Госдума не поддержит закон о штрафах за самовыгул животных, так как власти регионов уже имеют право штрафовать за выгул животных без присмотра. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Этот законопроект [о штрафах за самовыгул животных] поддержан не будет. Он дублирует уже существующие нормы в законодательстве. Год назад регионам дали право штрафовать за самовыгул и вводить соответствующие штрафы», — подчеркнул Владимир Бурматов в беседе с корреспондентом URA.RU. Он уточнил, что устанавливать единую систему штрафов для всей страны будет неправильно. Если штрафовать всех россиян по МРОТ, разница будет значительно отличаться, в зависимости от территории. Именно поэтому, уточнил депутат, регионам дали право вводить штрафы за самовыгул самостоятельно. Бурматов подчеркивал корреспонденту агентства, что в Госдуме необходимо принять другой закон, касающийся животных — об обязательной их регистрации. По его словам, регионам также нужно дать полномочия по данному вопросу.