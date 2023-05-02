02 мая 2023

Курганский бизнесмен, который метит в облдуму, начал турне по региону. Фото

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В курганскую облдуму освободилось место в избирательном округе, к которому относится Щучье Фото:

Курганский предприниматель Александр Черняк, который является возможным кандидатом в облдуму, отправился в поездку по региону. Начал с посещения города Щучье. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым встретился с советом ветеранов. Пожилые люди задавали вопросы по транспортному обслуживанию, газификации сел, благоустройству города, ремонту домов культуры, возведению спортивных объектов и работе с молодежью. Многое из перечисленного уже решается властями округа», — поделился Черняк в посте.

Александр Черняк является генеральным директором компании «МобиДик». Предприятие производит различную технику, которую используют в том числе в условиях вечной мерзлоты. Он может стать кандидатом на избирательный округ, к которому относятся Щучанский, Сафакулевский и Альменевский муниципальные округа.

Ранее URA.RU писало, что Черняк может занять место уходящего из облдумы Бориса Чепурного. Депутат досрочно сложил свои полномочия из-за загруженности на основной работе. Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. Агитация начнется с 12 августа.

Александр Черняк на встрече с ветеранами Щучанского округа
Александр Черняк на встрече с ветеранами Щучанского округа
Фото:

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Курганский предприниматель Александр Черняк, который является возможным кандидатом в облдуму, отправился в поездку по региону. Начал с посещения города Щучье. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым встретился с советом ветеранов. Пожилые люди задавали вопросы по транспортному обслуживанию, газификации сел, благоустройству города, ремонту домов культуры, возведению спортивных объектов и работе с молодежью. Многое из перечисленного уже решается властями округа», — поделился Черняк в посте. Александр Черняк является генеральным директором компании «МобиДик». Предприятие производит различную технику, которую используют в том числе в условиях вечной мерзлоты. Он может стать кандидатом на избирательный округ, к которому относятся Щучанский, Сафакулевский и Альменевский муниципальные округа. Ранее URA.RU писало, что Черняк может занять место уходящего из облдумы Бориса Чепурного. Депутат досрочно сложил свои полномочия из-за загруженности на основной работе. Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. Агитация начнется с 12 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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