Курганский бизнесмен, который метит в облдуму, начал турне по региону. Фото

03 мая 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

В курганскую облдуму освободилось место в избирательном округе, к которому относится Щучье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский предприниматель Александр Черняк, который является возможным кандидатом в облдуму, отправился в поездку по региону. Начал с посещения города Щучье. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым встретился с советом ветеранов. Пожилые люди задавали вопросы по транспортному обслуживанию, газификации сел, благоустройству города, ремонту домов культуры, возведению спортивных объектов и работе с молодежью. Многое из перечисленного уже решается властями округа», — поделился Черняк в посте. Александр Черняк является генеральным директором компании «МобиДик». Предприятие производит различную технику, которую используют в том числе в условиях вечной мерзлоты. Он может стать кандидатом на избирательный округ, к которому относятся Щучанский, Сафакулевский и Альменевский муниципальные округа. Ранее URA.RU писало, что Черняк может занять место уходящего из облдумы Бориса Чепурного. Депутат досрочно сложил свои полномочия из-за загруженности на основной работе. Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. Агитация начнется с 12 августа. Александр Черняк на встрече с ветеранами Щучанского округа Фото: страница Александра Черняка «ВКонтакте»

Курганский предприниматель Александр Черняк, который является возможным кандидатом в облдуму, отправился в поездку по региону. Начал с посещения города Щучье. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым встретился с советом ветеранов. Пожилые люди задавали вопросы по транспортному обслуживанию, газификации сел, благоустройству города, ремонту домов культуры, возведению спортивных объектов и работе с молодежью. Многое из перечисленного уже решается властями округа», — поделился Черняк в посте. Александр Черняк является генеральным директором компании «МобиДик». Предприятие производит различную технику, которую используют в том числе в условиях вечной мерзлоты. Он может стать кандидатом на избирательный округ, к которому относятся Щучанский, Сафакулевский и Альменевский муниципальные округа. Ранее URA.RU писало, что Черняк может занять место уходящего из облдумы Бориса Чепурного. Депутат досрочно сложил свои полномочия из-за загруженности на основной работе. Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. Агитация начнется с 12 августа.