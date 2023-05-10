Грузия рассмотрит вопрос о трехмесячных визах для россиян

В Грузии созвали Совбез из-за виз для россиян, сообщила Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подняла вопрос о выдаче трехмесячных виз для россиян. Об этом сообщила сама Зурабишвили.
«Президент Грузии призвала власти созвать Совет безопасности и рассмотреть „вопрос трехмесячных виз“ для россиян», — сообщила Зурабишвили. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Он уточнил, что граждане Грузии смогут въезжать в Россию по своим паспортам. Зурабишвили назвала это решение провокацией, пишет «Национальная служба новостей».
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