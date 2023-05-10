Грузия рассмотрит вопрос о трехмесячных визах для россиян

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, зурабишвили саломе
В Грузии созвали Совбез из-за виз для россиян, сообщила Саломе Зурабишвили Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подняла вопрос о выдаче трехмесячных виз для россиян. Об этом сообщила сама Зурабишвили.

«Президент Грузии призвала власти созвать Совет безопасности и рассмотреть „вопрос трехмесячных виз“ для россиян», — сообщила Зурабишвили. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Он уточнил, что граждане Грузии смогут въезжать в Россию по своим паспортам. Зурабишвили назвала это решение провокацией, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подняла вопрос о выдаче трехмесячных виз для россиян. Об этом сообщила сама Зурабишвили. «Президент Грузии призвала власти созвать Совет безопасности и рассмотреть „вопрос трехмесячных виз“ для россиян», — сообщила Зурабишвили. Ее слова передает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Он уточнил, что граждане Грузии смогут въезжать в Россию по своим паспортам. Зурабишвили назвала это решение провокацией, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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