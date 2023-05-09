Роструд ХМАО уличил «Сургутнефтегаз» в принуждении сотрудника к увольнению

Руководители СУБР-1 заставляли работника уволиться Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. В документах «Единого реестра проверок» указано, что информация поступила из прокуратуры Сургута.

«Согласно сведений, поступивших из прокуратуры г. Сургута, имеется факт давления и склонения (принуждения) к увольнению работника Сургутского управления буровых работ № 1 ПАО „Сургутнефтегаз“ со стороны руководства СУБР-1. Роструд в ХМАО объявил предприятию предостережение», — указано в документах.

Роструд предупредил руководство об ответственности за дискриминацию сотрудников. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз», но на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию перед вахтой. Из-за обсервации работники теряют несколько дней, которые могли бы провести с семьей.