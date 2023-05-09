09 мая 2023
08 мая 2023

Роструд ХМАО уличил «Сургутнефтегаз» в принуждении сотрудника к увольнению

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , сургутнефтегаз, буровая, нефть
Руководители СУБР-1 заставляли работника уволиться Фото:

Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. В документах «Единого реестра проверок» указано, что информация поступила из прокуратуры Сургута.

«Согласно сведений, поступивших из прокуратуры г. Сургута, имеется факт давления и склонения (принуждения) к увольнению работника Сургутского управления буровых работ № 1 ПАО „Сургутнефтегаз“ со стороны руководства СУБР-1. Роструд в ХМАО объявил предприятию предостережение», — указано в документах.

Роструд предупредил руководство об ответственности за дискриминацию сотрудников. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз», но на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию перед вахтой. Из-за обсервации работники теряют несколько дней, которые могли бы провести с семьей.

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Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. В документах «Единого реестра проверок» указано, что информация поступила из прокуратуры Сургута. «Согласно сведений, поступивших из прокуратуры г. Сургута, имеется факт давления и склонения (принуждения) к увольнению работника Сургутского управления буровых работ № 1 ПАО „Сургутнефтегаз“ со стороны руководства СУБР-1. Роструд в ХМАО объявил предприятию предостережение», — указано в документах. Роструд предупредил руководство об ответственности за дискриминацию сотрудников. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз», но на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию перед вахтой. Из-за обсервации работники теряют несколько дней, которые могли бы провести с семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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