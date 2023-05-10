Монеточку внесли в список иноагентов 20 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, составили протокол по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Исполнительница не применяла особую маркировку в своих публикациях. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы.

«Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в карточке. Дело поступило в суд 10 мая. Певице грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее Монеточка в соцсетях поблагодарила своих фанатов за то, что Минюст РФ признал ее иноагентом. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов