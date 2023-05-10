На Монеточку* завели дело из-за отсутствия маркировки иноагента. Скрин

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Монеточку внесли в список иноагентов 20 января Фото:

На певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, составили протокол по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Исполнительница не применяла особую маркировку в своих публикациях. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы.

«Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в карточке. Дело поступило в суд 10 мая. Певице грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее Монеточка в соцсетях поблагодарила своих фанатов за то, что Минюст РФ признал ее иноагентом. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Фото:

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На певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, составили протокол по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Исполнительница не применяла особую маркировку в своих публикациях. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы. «Привлекаемое лицо Гырдымова Е.А. привлекается по статье „Нарушение порядка деятельности иностранного агента“ (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в карточке. Дело поступило в суд 10 мая. Певице грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Ранее Монеточка в соцсетях поблагодарила своих фанатов за то, что Минюст РФ признал ее иноагентом. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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