Монеточка* поблагодарила фанатов после попадания в список иноагентов. Видео

21 января 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Елизавету Гырдымову признали иноагентом 20 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Монеточка (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, в соцсетях поблагодарила за это своих фанатов. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает. «Ребята, спасибо вам! Без вас у меня никогда бы не получилось войти в число людей, которых я уважаю», — сказала исполнительница. Ранее сообщалось, что Елизавета Гырдымова попала в список иноагентов. Вместе с ней 20 января иноагентами признали: главу правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимира Осечкина, блогера Вадима Харченко, депутата Мосгордумы Дарью Беседину, политиков Антона Устимова и Ибрагима Яганова. Также ранее сообщалось, что певица Монеточка (признана иноагентом) во время концерта в Латвии вместе со зрителями сказала националистическую фразу «Слава Украине». После этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что разочарован поведением певицы. В Госдуме обвинили Ельцин Центр в непатриотичном поведении исполнительницы. *Монеточка внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Певица из Екатеринбурга Монеточка (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, в соцсетях поблагодарила за это своих фанатов. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает. «Ребята, спасибо вам! Без вас у меня никогда бы не получилось войти в число людей, которых я уважаю», — сказала исполнительница. Ранее сообщалось, что Елизавета Гырдымова попала в список иноагентов. Вместе с ней 20 января иноагентами признали: главу правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимира Осечкина, блогера Вадима Харченко, депутата Мосгордумы Дарью Беседину, политиков Антона Устимова и Ибрагима Яганова. Также ранее сообщалось, что певица Монеточка (признана иноагентом) во время концерта в Латвии вместе со зрителями сказала националистическую фразу «Слава Украине». После этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что разочарован поведением певицы. В Госдуме обвинили Ельцин Центр в непатриотичном поведении исполнительницы. *Монеточка внесена Минюстом РФ в список иноагентов