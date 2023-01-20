20 января 2023

Монеточка* поблагодарила фанатов после попадания в список иноагентов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Елизавету Гырдымову признали иноагентом 20 января Фото:

Певица из Екатеринбурга Монеточка (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, в соцсетях поблагодарила за это своих фанатов. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает.

«Ребята, спасибо вам! Без вас у меня никогда бы не получилось войти в число людей, которых я уважаю», — сказала исполнительница.

Ранее сообщалось, что Елизавета Гырдымова попала в список иноагентов. Вместе с ней 20 января иноагентами признали: главу правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимира Осечкина, блогера Вадима Харченко, депутата Мосгордумы Дарью Беседину, политиков Антона Устимова и Ибрагима Яганова.

Также ранее сообщалось, что певица Монеточка (признана иноагентом) во время концерта в Латвии вместе со зрителями сказала националистическую фразу «Слава Украине». После этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что разочарован поведением певицы. В Госдуме обвинили Ельцин Центр в непатриотичном поведении исполнительницы.

*Монеточка внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Певица из Екатеринбурга Монеточка (Елизавета Гырдымова), которую 20 января Минюст РФ признал иноагентом, в соцсетях поблагодарила за это своих фанатов. По ее мнению, теперь она находится в одном списке с людьми, которых уважает. «Ребята, спасибо вам! Без вас у меня никогда бы не получилось войти в число людей, которых я уважаю», — сказала исполнительница. Ранее сообщалось, что Елизавета Гырдымова попала в список иноагентов. Вместе с ней 20 января иноагентами признали: главу правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимира Осечкина, блогера Вадима Харченко, депутата Мосгордумы Дарью Беседину, политиков Антона Устимова и Ибрагима Яганова. Также ранее сообщалось, что певица Монеточка (признана иноагентом) во время концерта в Латвии вместе со зрителями сказала националистическую фразу «Слава Украине». После этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что разочарован поведением певицы. В Госдуме обвинили Ельцин Центр в непатриотичном поведении исполнительницы. *Монеточка внесена Минюстом РФ в список иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...