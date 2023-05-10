Курганский губернатор сообщил, когда пострадавшим от пожаров выдадут жилищные сертификаты

Курганский губернатор: пострадавшим от пожаров начнут выдавать сертификаты на жилье с 15 мая
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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган
Курганцам, у которых сгорели дома, сообщили сроки выдачи помощи Фото:
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Жителям Курганской области, потерявшим дома в пожарах, на следующей неделе выдадут сертификаты на приобретение жилья. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Вадим Шумков.

«В отношении компенсаций по потере жилья и дачных домов решения приняты. <…> Выдачу жилищных сертификатов и выплаты по потере дач начнем на следующей неделе», — сообщил губернатор.

Соответствующее распоряжение выпустит правительство области. Также на следующей неделе начнутся выплаты за сгоревшие дачи.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отправил в сгоревшее село своих заместителей и чиновников. Жителям села объяснили про меры помощи, среди которых были выдача сертификатов или возможность заново построить дом.

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Жителям Курганской области, потерявшим дома в пожарах, на следующей неделе выдадут сертификаты на приобретение жилья. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Вадим Шумков. «В отношении компенсаций по потере жилья и дачных домов решения приняты. <…> Выдачу жилищных сертификатов и выплаты по потере дач начнем на следующей неделе», — сообщил губернатор. Соответствующее распоряжение выпустит правительство области. Также на следующей неделе начнутся выплаты за сгоревшие дачи. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отправил в сгоревшее село своих заместителей и чиновников. Жителям села объяснили про меры помощи, среди которых были выдача сертификатов или возможность заново построить дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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