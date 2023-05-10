Крупнейший металлургический завод на Урале срочно ищет сотрудников

АО «СУМЗ» массово ищет специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья — Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ», входит в состав УГМК) ищет сотрудников на девять позиций. Больше всего предприятие нуждается в инженерах. Заработная плата указана в вакансиях до вычета НДФЛ (налог на доходы физических лиц — прим.ред.).

АО «СУМЗ» приглашает на работу следующих специалистов:

Ведущего юрисконсульта ЗП — 90 100 рублей;

Инженера по развитию ЗП — от 40 000 рублей;

Инженера-конструктора механо-технологического бюро ЗП — от 76 000 рублей;

Инженера-конструктора строительного бюро ЗП — от 76 000 рублей;

Мастера участка ЗП — 78 700 рублей;

Мастера по ремонту ЗП — 98 000 рублей;

Начальника механо-технологического бюро ЗП — 100 000 рублей;

Специалиста отдела закупок работ и услуг ЗП — 74 600 рублей;

Экономиста ЗП — от 50 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что «СУМЗ» ищет машинистов и слесарей. Слесарю-сантехнику предлагали заработную плату от 36 000 до 47 000 рублей.