Крупнейший металлургический завод на Урале срочно ищет сотрудников

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Пресс-тур по РМК и Карабашу. Челябинская область, металлургия, металл, печь, медь
АО «СУМЗ» массово ищет специалистов Фото:

Крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья — Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ», входит в состав УГМК) ищет сотрудников на девять позиций. Больше всего предприятие нуждается в инженерах. Заработная плата указана в вакансиях до вычета НДФЛ (налог на доходы физических лиц — прим.ред.).

АО «СУМЗ» приглашает на работу следующих специалистов:

  • Ведущего юрисконсульта ЗП — 90 100 рублей;
  • Инженера по развитию ЗП — от 40 000 рублей;
  • Инженера-конструктора механо-технологического бюро ЗП — от 76 000 рублей;
  • Инженера-конструктора строительного бюро ЗП — от 76 000 рублей;
  • Мастера участка ЗП — 78 700 рублей;
  • Мастера по ремонту ЗП — 98 000 рублей;
  • Начальника механо-технологического бюро ЗП — 100 000 рублей;
  • Специалиста отдела закупок работ и услуг ЗП — 74 600 рублей;
  • Экономиста ЗП — от 50 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что «СУМЗ» ищет машинистов и слесарей. Слесарю-сантехнику предлагали заработную плату от 36 000 до 47 000 рублей.

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Крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья — Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ», входит в состав УГМК) ищет сотрудников на девять позиций. Больше всего предприятие нуждается в инженерах. Заработная плата указана в вакансиях до вычета НДФЛ (налог на доходы физических лиц — прим.ред.). АО «СУМЗ» приглашает на работу следующих специалистов: Ранее URA.RU писало, что «СУМЗ» ищет машинистов и слесарей. Слесарю-сантехнику предлагали заработную плату от 36 000 до 47 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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