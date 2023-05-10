Картополов заявил, что повестка на военные сборы может прийти в электронном виде

Картополов: в ряде регионов повестки на военные сборы будут рассылаться в электронном виде
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В ряде регионов повестки на сборы будут приходить через электронную почту, заявил Андрей Картаполов Фото:

Повестка на посещение военных сборов, которые обозначил президент РФ Владимир Путин, может дублироваться на электронную почту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе <…> будут дублироваться электронным способом», — уточнил Андрей Картаполов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такая возможность будет доступна в ряде регионов, где позволяют технические возможности. Картаполов отметил, что в основном повестки будут приходить в прежнем формате.

Владимир Путин приказал отправлять россиян на военные сборы. Соответствующий указ он подписал 10 мая. Документ затрагивает тех россиян, которые находятся в запасе.

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Повестка на посещение военных сборов, которые обозначил президент РФ Владимир Путин, может дублироваться на электронную почту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе <…> будут дублироваться электронным способом», — уточнил Андрей Картаполов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такая возможность будет доступна в ряде регионов, где позволяют технические возможности. Картаполов отметил, что в основном повестки будут приходить в прежнем формате. Владимир Путин приказал отправлять россиян на военные сборы. Соответствующий указ он подписал 10 мая. Документ затрагивает тех россиян, которые находятся в запасе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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