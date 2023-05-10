Столтенберг призвал прекратить недооценивать силы России

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг призвал воспринимать Россию всерьез Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нельзя недооценивать россиян в контексте конфликта на Украине. Вооруженные силы РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения украинских атак в ходе их контрнаступления. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нельзя недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине. Россияне смогли создать значительные оборонные рубежи для отражения планируемого контрнаступления украинских войск», — уточнил Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Со схожим заявлением выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркивал, что у России было достаточно времени, чтобы подготовиться к весеннему наступлению Киева. Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет тяжело, уточнял польский премьер. В ходе своего интервью Столтенберг также заявлял, что хочет открыть офис НАТО в Японии, передает телеканал 360. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации РФ.

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Нельзя недооценивать россиян в контексте конфликта на Украине. Вооруженные силы РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения украинских атак в ходе их контрнаступления. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нельзя недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине. Россияне смогли создать значительные оборонные рубежи для отражения планируемого контрнаступления украинских войск», — уточнил Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Со схожим заявлением выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркивал, что у России было достаточно времени, чтобы подготовиться к весеннему наступлению Киева. Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет тяжело, уточнял польский премьер. В ходе своего интервью Столтенберг также заявлял, что хочет открыть офис НАТО в Японии, передает телеканал 360. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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