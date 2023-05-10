Столтенберг призвал прекратить недооценивать силы России

Нельзя недооценивать россиян в контексте конфликта на Украине. Вооруженные силы РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения украинских атак в ходе их контрнаступления. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Нельзя недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине. Россияне смогли создать значительные оборонные рубежи для отражения планируемого контрнаступления украинских войск», — уточнил Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Со схожим заявлением выступал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркивал, что у России было достаточно времени, чтобы подготовиться к весеннему наступлению Киева. Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет тяжело, уточнял польский премьер. В ходе своего интервью Столтенберг также заявлял, что хочет открыть офис НАТО в Японии, передает телеканал 360. Страны НАТО активно оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации РФ.
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