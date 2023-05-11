Военный аналитик Михайлов: спецоперация не закончится в ближайшие месяцы

11 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Спецоперация изначально не имела временных рамок, заявил военный аналитик Александр Михайлов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нет причин, чтобы специальная военная операция РФ на Украине закончилась в ближайшее время. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «У нас специальная военная операция не имела изначально каких-то временных рамок. Их верховный главнокомандующий не устанавливал. Пока спецоперация идет почти 15 месяцев. Я не вижу причин, чтобы она закончилась быстро в какое-то ближайшее время. Очевидно, что Запад испытывает трудности с поставками новых пакетов вооружения, что они испытывают большой снарядный голод, что есть внутренние противоречия и нежелание одних стран на горбу вытаскивать Украину вместо других государств», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил аналитик, уже летом Запад постарается заморозить конфликт. «Я думаю, что летом, через несколько месяцев мы увидим многочисленные попытки этот конфликт заморозить путем дипломатических действий, переговоров. Мне кажется, что со стороны коллективного Запада есть стремление к заморозке конфликта. Но чтобы Россия вслед за этим остановила спецоперацию, это уже решение за Москвой», — объяснил эксперт.

Нет причин, чтобы специальная военная операция РФ на Украине закончилась в ближайшее время. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «У нас специальная военная операция не имела изначально каких-то временных рамок. Их верховный главнокомандующий не устанавливал. Пока спецоперация идет почти 15 месяцев. Я не вижу причин, чтобы она закончилась быстро в какое-то ближайшее время. Очевидно, что Запад испытывает трудности с поставками новых пакетов вооружения, что они испытывают большой снарядный голод, что есть внутренние противоречия и нежелание одних стран на горбу вытаскивать Украину вместо других государств», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил аналитик, уже летом Запад постарается заморозить конфликт. «Я думаю, что летом, через несколько месяцев мы увидим многочисленные попытки этот конфликт заморозить путем дипломатических действий, переговоров. Мне кажется, что со стороны коллективного Запада есть стремление к заморозке конфликта. Но чтобы Россия вслед за этим остановила спецоперацию, это уже решение за Москвой», — объяснил эксперт.