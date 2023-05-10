В свердловском поселке Стриганово сложилась пожароопасная ситуация

С пожаром борются с помощью специального поезда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В поселке Стриганово (Свердловская область) из-за угрозы лесного пожара эвакуировали жителей. Об этом рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов.

«Ситуация в поселке Стриганово напряженная. Здесь прошла частичная эвакуация жителей, проживающих за линией железнодорожных путей, это восемь человек. Полиция обеспечивает безопасность имущества эвакуированных режевлян и охрану общественного порядка», — сообщил Карташов на своей странице «Вконтакте».

Глава добавил, что на месте работают спасатели 223-й пожарно-спасательной части. «Для остановки огня на пути станции Стриганово прибыл пожарный поезд, в ближайшее время он приступит к своей работе», — рассказал Карташов.

На данный момент огонь уже не угрожает домам. Доступ на территорию поселка закрыт.

Ранее URA.RU сообщало о новом очаге возгорания в Свердловской области. Огонь распространился в районе поселка Стриганово Режевского района.