В свердловском поселке сложилась пожароопасная ситуация. Фото

В свердловском поселке Стриганово сложилась пожароопасная ситуация
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
С пожаром борются с помощью специального поезда Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Стриганово (Свердловская область) из-за угрозы лесного пожара эвакуировали жителей. Об этом рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов.

«Ситуация в поселке Стриганово напряженная. Здесь прошла частичная эвакуация жителей, проживающих за линией железнодорожных путей, это восемь человек. Полиция обеспечивает безопасность имущества эвакуированных режевлян и охрану общественного порядка», — сообщил Карташов на своей странице «Вконтакте».

Глава добавил, что на месте работают спасатели 223-й пожарно-спасательной части. «Для остановки огня на пути станции Стриганово прибыл пожарный поезд, в ближайшее время он приступит к своей работе», — рассказал Карташов.

На данный момент огонь уже не угрожает домам. Доступ на территорию поселка закрыт.

Ранее URA.RU сообщало о новом очаге возгорания в Свердловской области. Огонь распространился в районе поселка Стриганово Режевского района.

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В поселке Стриганово (Свердловская область) из-за угрозы лесного пожара эвакуировали жителей. Об этом рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов. «Ситуация в поселке Стриганово напряженная. Здесь прошла частичная эвакуация жителей, проживающих за линией железнодорожных путей, это восемь человек. Полиция обеспечивает безопасность имущества эвакуированных режевлян и охрану общественного порядка», — сообщил Карташов на своей странице «Вконтакте». Глава добавил, что на месте работают спасатели 223-й пожарно-спасательной части. «Для остановки огня на пути станции Стриганово прибыл пожарный поезд, в ближайшее время он приступит к своей работе», — рассказал Карташов. На данный момент огонь уже не угрожает домам. Доступ на территорию поселка закрыт. Ранее URA.RU сообщало о новом очаге возгорания в Свердловской области. Огонь распространился в районе поселка Стриганово Режевского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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