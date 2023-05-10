В Свердловской области появился новый очаг возгорания

В Режевском районе Свердловской области появилась угроза нового возгорания. Огонь может угрожать поселку, находящемуся рядом.
«В Режевском районе появилась угроза от лесного пожара поселку Стриганово, в тушении огня задействовано 47 человек. На участке пущен встречный пал. В поселок выехал пожарный поезд со станции Егоршино. Эвакуировано восемь человек», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возросла площадь лесных пожаров. Зарегистрировано 78 природных пожаров на площади 80 431 гектар. На заседании оперштаба Губернатор Евгений Куйвашев распорядился о привлечении спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Муниципалитетам поручено провести профилактику захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений.
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