В Свердловской области появился новый очаг возгорания

В Свердловской области лесной пожар угрожает поселку Стриганово
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Из поселка эвакуировано восемь человек Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Режевском районе Свердловской области появилась угроза нового возгорания. Огонь может угрожать поселку, находящемуся рядом.

«В Режевском районе появилась угроза от лесного пожара поселку Стриганово, в тушении огня задействовано 47 человек. На участке пущен встречный пал. В поселок выехал пожарный поезд со станции Егоршино. Эвакуировано восемь человек», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возросла площадь лесных пожаров. Зарегистрировано 78 природных пожаров на площади 80 431 гектар. На заседании оперштаба Губернатор Евгений Куйвашев распорядился о привлечении спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Муниципалитетам поручено провести профилактику захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений.

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В Режевском районе Свердловской области появилась угроза нового возгорания. Огонь может угрожать поселку, находящемуся рядом. «В Режевском районе появилась угроза от лесного пожара поселку Стриганово, в тушении огня задействовано 47 человек. На участке пущен встречный пал. В поселок выехал пожарный поезд со станции Егоршино. Эвакуировано восемь человек», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возросла площадь лесных пожаров. Зарегистрировано 78 природных пожаров на площади 80 431 гектар. На заседании оперштаба Губернатор Евгений Куйвашев распорядился о привлечении спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Муниципалитетам поручено провести профилактику захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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