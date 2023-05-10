В Свердловской области появился новый очаг возгорания

В Свердловской области лесной пожар угрожает поселку Стриганово

10 мая 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Из поселка эвакуировано восемь человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Режевском районе Свердловской области появилась угроза нового возгорания. Огонь может угрожать поселку, находящемуся рядом. «В Режевском районе появилась угроза от лесного пожара поселку Стриганово, в тушении огня задействовано 47 человек. На участке пущен встречный пал. В поселок выехал пожарный поезд со станции Егоршино. Эвакуировано восемь человек», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возросла площадь лесных пожаров. Зарегистрировано 78 природных пожаров на площади 80 431 гектар. На заседании оперштаба Губернатор Евгений Куйвашев распорядился о привлечении спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Муниципалитетам поручено провести профилактику захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений.

В Режевском районе Свердловской области появилась угроза нового возгорания. Огонь может угрожать поселку, находящемуся рядом. «В Режевском районе появилась угроза от лесного пожара поселку Стриганово, в тушении огня задействовано 47 человек. На участке пущен встречный пал. В поселок выехал пожарный поезд со станции Егоршино. Эвакуировано восемь человек», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возросла площадь лесных пожаров. Зарегистрировано 78 природных пожаров на площади 80 431 гектар. На заседании оперштаба Губернатор Евгений Куйвашев распорядился о привлечении спецтехники, которая может быть использована в труднопроходимой местности. Муниципалитетам поручено провести профилактику захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений.