В городе ЯНАО умер экс-председатель исполкома

В Лабытнанги скончался первый председатель городского исполкома Петр Зайцев

10 мая 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги скончался почетный житель города Петр Зайцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и экс-председатель городского исполнительного комитета Петр Зайцев. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «На 94 году ушел из жизни Петр Георгиевич Зайцев — первый председатель Лабытнангского городского исполнительного комитета, почетный гражданин нашего города. Долгие годы Петр Георгиевич уверенно вел поселок Лабытнанги по пути развития, активно строилось жилье, появлялись транспортные подразделения предприятий, развивалась геологоразведка», — написала Трескова в своем telegram-канале. Зайцев возглавлял исполком с 1975 по 1985 годы. «До самых последних дней мудрый наставник проявлял стойкость духа и учил меня смело идти вперед по пути созидания», — поделилась мэр Трескова. Ранее в селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни.

В Лабытнанги (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и экс-председатель городского исполнительного комитета Петр Зайцев. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «На 94 году ушел из жизни Петр Георгиевич Зайцев — первый председатель Лабытнангского городского исполнительного комитета, почетный гражданин нашего города. Долгие годы Петр Георгиевич уверенно вел поселок Лабытнанги по пути развития, активно строилось жилье, появлялись транспортные подразделения предприятий, развивалась геологоразведка», — написала Трескова в своем telegram-канале. Зайцев возглавлял исполком с 1975 по 1985 годы. «До самых последних дней мудрый наставник проявлял стойкость духа и учил меня смело идти вперед по пути созидания», — поделилась мэр Трескова. Ранее в селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни.