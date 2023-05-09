В городе ЯНАО умер экс-председатель исполкома

В Лабытнанги (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и экс-председатель городского исполнительного комитета Петр Зайцев. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.
«На 94 году ушел из жизни Петр Георгиевич Зайцев — первый председатель Лабытнангского городского исполнительного комитета, почетный гражданин нашего города. Долгие годы Петр Георгиевич уверенно вел поселок Лабытнанги по пути развития, активно строилось жилье, появлялись транспортные подразделения предприятий, развивалась геологоразведка», — написала Трескова в своем telegram-канале.
Зайцев возглавлял исполком с 1975 по 1985 годы. «До самых последних дней мудрый наставник проявлял стойкость духа и учил меня смело идти вперед по пути созидания», — поделилась мэр Трескова.
Ранее в селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни.
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