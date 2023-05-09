09 мая 2023
08 мая 2023

В городе ЯНАО умер экс-председатель исполкома

В Лабытнанги скончался первый председатель городского исполкома Петр Зайцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
В Лабытнанги скончался почетный житель города Петр Зайцев Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и экс-председатель городского исполнительного комитета Петр Зайцев. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«На 94 году ушел из жизни Петр Георгиевич Зайцев — первый председатель Лабытнангского городского исполнительного комитета, почетный гражданин нашего города. Долгие годы Петр Георгиевич уверенно вел поселок Лабытнанги по пути развития, активно строилось жилье, появлялись транспортные подразделения предприятий, развивалась геологоразведка», — написала Трескова в своем telegram-канале.

Зайцев возглавлял исполком с 1975 по 1985 годы. «До самых последних дней мудрый наставник проявлял стойкость духа и учил меня смело идти вперед по пути созидания», — поделилась мэр Трескова.

Ранее в селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни.

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В Лабытнанги (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и экс-председатель городского исполнительного комитета Петр Зайцев. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «На 94 году ушел из жизни Петр Георгиевич Зайцев — первый председатель Лабытнангского городского исполнительного комитета, почетный гражданин нашего города. Долгие годы Петр Георгиевич уверенно вел поселок Лабытнанги по пути развития, активно строилось жилье, появлялись транспортные подразделения предприятий, развивалась геологоразведка», — написала Трескова в своем telegram-канале. Зайцев возглавлял исполком с 1975 по 1985 годы. «До самых последних дней мудрый наставник проявлял стойкость духа и учил меня смело идти вперед по пути созидания», — поделилась мэр Трескова. Ранее в селе Антипаюта скончался почетный гражданин ЯНАО Нача Вануйто. Ямалец ушел из жизни на 75-м году жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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