Военные эксперты раскрыли, начнет ли Россия масштабное наступление на Украину

Старший лейтенант Матюшин: ВС РФ продолжают наступательные действия, о контрнаступлении говорить рано

10 мая 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Александр Матюшин сообщил, что ВС РФ продолжают наносить удары по противнику, однако назвать это наступлением нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) все еще не начали масштабное наступление, укрепляя свои позиции в зоне СВО. Армия РФ занимается не рекламой, а планомерной работой, пока военные силы Украины (ВСУ) делают громкие заявления, рассказали URA.RU военные эксперты. В начале января новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ стал Валерий Герасимов. Тогда эксперты констатировали, что назначение может повлечь за собой массированную атаку российских войск, поскольку Герасимов являлся сторонником такой тактики. «Все ждут наступление ВСУ, о котором все говорят. В преддверии него мы наносим удары авиацией и артиллерией по скоплению живой силы противника. Сейчас мы видим такое скопление на Запорожье и Уледаре, там наносятся наши удары, как и в Артемовске. Линия фронта замерла в ожидании большого наступления», — поделился мнением старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. По его словам, ВС РФ также наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке. «Наступательные действия проводим в районе Артемовска, Купянска и по всей линии фронта, однако назвать их наступлением нельзя», — добавил Матюшин. «Наступление ВСУ рекламируется всеми, начиная от США, заканчивая руководством Украины. Мы практически освободили Артемовск от бандеровской армии. Нам осталось 1-2 квартала. Освобождение Артемовска откроет нам дорогу на Краматорск, Кременчуг, Марьинку, и мы полностью освободим ДНР», — отметил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин. Он подчеркнул, что Украина оттягивает все время свое «разрекламированное» наступление. Он добавил, что для наступления ВСУ не хватает техники. «Поэтому армия Украины не торопится наступать, понимает, что это закончится крахом», — рассказал эксперт. Ранее на Украине было анонсировано масштабное контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ пока не готовы к атаке из-за погодных условий. Экс-агент службы внешнеполитической разведки Британии Аластер Крук заявил, что контрнаступление ВСУ развернулось на 180 градусов. По его словам, ВСУ не хватает оружия, а у РФ имеется все, что необходимо ее войскам для наступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) все еще не начали масштабное наступление, укрепляя свои позиции в зоне СВО. Армия РФ занимается не рекламой, а планомерной работой, пока военные силы Украины (ВСУ) делают громкие заявления, рассказали URA.RU военные эксперты. В начале января новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ стал Валерий Герасимов. Тогда эксперты констатировали, что назначение может повлечь за собой массированную атаку российских войск, поскольку Герасимов являлся сторонником такой тактики. «Все ждут наступление ВСУ, о котором все говорят. В преддверии него мы наносим удары авиацией и артиллерией по скоплению живой силы противника. Сейчас мы видим такое скопление на Запорожье и Уледаре, там наносятся наши удары, как и в Артемовске. Линия фронта замерла в ожидании большого наступления», — поделился мнением старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. По его словам, ВС РФ также наносят удары по позициям ВСУ в Марьинке и Авдеевке. «Наступательные действия проводим в районе Артемовска, Купянска и по всей линии фронта, однако назвать их наступлением нельзя», — добавил Матюшин. «Наступление ВСУ рекламируется всеми, начиная от США, заканчивая руководством Украины. Мы практически освободили Артемовск от бандеровской армии. Нам осталось 1-2 квартала. Освобождение Артемовска откроет нам дорогу на Краматорск, Кременчуг, Марьинку, и мы полностью освободим ДНР», — отметил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин. Он подчеркнул, что Украина оттягивает все время свое «разрекламированное» наступление. Он добавил, что для наступления ВСУ не хватает техники. «Поэтому армия Украины не торопится наступать, понимает, что это закончится крахом», — рассказал эксперт. Ранее на Украине было анонсировано масштабное контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ пока не готовы к атаке из-за погодных условий. Экс-агент службы внешнеполитической разведки Британии Аластер Крук заявил, что контрнаступление ВСУ развернулось на 180 градусов. По его словам, ВСУ не хватает оружия, а у РФ имеется все, что необходимо ее войскам для наступления.