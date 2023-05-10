10 мая 2023

Зеленский рассказал о своих планах на Украину

Зеленский: Украина станет центром европейских ценностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет «Европа в Европе» Фото:

На Украине будут установлены европейские ценности. Страна станет их центром, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — заявил президент в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Законопроект был сразу принят.

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На Украине будут установлены европейские ценности. Страна станет их центром, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — заявил президент в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Законопроект был сразу принят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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