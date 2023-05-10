Зеленский рассказал о своих планах на Украину

Зеленский: Украина станет центром европейских ценностей

11 мая 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет «Европа в Европе» Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине будут установлены европейские ценности. Страна станет их центром, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — заявил президент в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Законопроект был сразу принят.

На Украине будут установлены европейские ценности. Страна станет их центром, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество», — заявил президент в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Законопроект был сразу принят.