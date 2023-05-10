10 мая 2023
09 мая 2023

Возле поселка в ХМАО жители заметили медведей

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, природа, медведь, медвежий след, медвежья лапа
Возле Салыма бродят медведи с медвежатами Фото:

В окрестностях Салыма (Нефтеюганский район ХМАО) жители заметили медведей. Об этом сообщили в администрации поселка.

«Вниманию салымчан. В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами», — сообщает мэрия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Представители администрации попросили жителей соблюдать меры осторожности. Особое внимание необходимо уделить местонахождению детей, уточнили они.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, предположили они.

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В окрестностях Салыма (Нефтеюганский район ХМАО) жители заметили медведей. Об этом сообщили в администрации поселка. «Вниманию салымчан. В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами», — сообщает мэрия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Представители администрации попросили жителей соблюдать меры осторожности. Особое внимание необходимо уделить местонахождению детей, уточнили они. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, предположили они.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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