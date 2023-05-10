Возле поселка в ХМАО жители заметили медведей

Возле Салыма бродят медведи с медвежатами
В окрестностях Салыма (Нефтеюганский район ХМАО) жители заметили медведей. Об этом сообщили в администрации поселка.
«Вниманию салымчан. В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами», — сообщает мэрия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Представители администрации попросили жителей соблюдать меры осторожности. Особое внимание необходимо уделить местонахождению детей, уточнили они.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, предположили они.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!