Возле поселка в ХМАО жители заметили медведей

11 мая 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Возле Салыма бродят медведи с медвежатами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В окрестностях Салыма (Нефтеюганский район ХМАО) жители заметили медведей. Об этом сообщили в администрации поселка. «Вниманию салымчан. В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами», — сообщает мэрия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Представители администрации попросили жителей соблюдать меры осторожности. Особое внимание необходимо уделить местонахождению детей, уточнили они. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, предположили они.

В окрестностях Салыма (Нефтеюганский район ХМАО) жители заметили медведей. Об этом сообщили в администрации поселка. «Вниманию салымчан. В районе кладбища (566 км автодороги) и в районе озера Пегыттывтор (Бабье) (572 км) замечены взрослые медведи с медвежатами», — сообщает мэрия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Представители администрации попросили жителей соблюдать меры осторожности. Особое внимание необходимо уделить местонахождению детей, уточнили они. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе на реке Тромъеган рыбаки заметили следы медведя. Возможно, медведь проверял жерлицы, предположили они.