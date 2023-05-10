10 мая 2023

«Коммерсант»: производители смартфонов нашли способ обойти ограничения Google

«Коммерсант»: производители смартфонов начали классифицировать свою продукцию как международную
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские производители смартфонов придумали способ обхода ограничений Google Фото:

Чтобы получать новые лицензии и обновления от компании Google, производители смартфонов из России стали классифицировать свою продукцию как международную. Об этом рассказали участники рынка.

«Google все чаще отказывает в лицензии <…> российским производителям смартфонов и планшетов. В результате вендоры (поставщики или производители товаров под собственным брендом — прим. URA.RU) получают лицензии с помощью производственных площадок, которые позиционируют российские устройства как международные. <…> Именно поэтому у таких гаджетов нет предустановленного магазина RuStore, который разрабатывает VK», — сообщили бизнесмены, передает «Коммерсант».

В марте появилась информация, что в России замедлилась продажа смартфонов и прочих гаджетов. Аналитики связали эту тенденцию с перенасыщением рынка электроники. Сообщалось, что затоваривание произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов.

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Чтобы получать новые лицензии и обновления от компании Google, производители смартфонов из России стали классифицировать свою продукцию как международную. Об этом рассказали участники рынка. «Google все чаще отказывает в лицензии <…> российским производителям смартфонов и планшетов. В результате вендоры (поставщики или производители товаров под собственным брендом — прим. URA.RU) получают лицензии с помощью производственных площадок, которые позиционируют российские устройства как международные. <…> Именно поэтому у таких гаджетов нет предустановленного магазина RuStore, который разрабатывает VK», — сообщили бизнесмены, передает «Коммерсант». В марте появилась информация, что в России замедлилась продажа смартфонов и прочих гаджетов. Аналитики связали эту тенденцию с перенасыщением рынка электроники. Сообщалось, что затоваривание произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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