«Коммерсант»: производители смартфонов нашли способ обойти ограничения Google

Чтобы получать новые лицензии и обновления от компании Google, производители смартфонов из России стали классифицировать свою продукцию как международную. Об этом рассказали участники рынка.
«Google все чаще отказывает в лицензии <…> российским производителям смартфонов и планшетов. В результате вендоры (поставщики или производители товаров под собственным брендом — прим. URA.RU) получают лицензии с помощью производственных площадок, которые позиционируют российские устройства как международные. <…> Именно поэтому у таких гаджетов нет предустановленного магазина RuStore, который разрабатывает VK», — сообщили бизнесмены, передает «
В марте появилась информация, что в России замедлилась продажа смартфонов и прочих гаджетов. Аналитики связали эту тенденцию с перенасыщением рынка электроники. Сообщалось, что затоваривание произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов.
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