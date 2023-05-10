«Коммерсант»: производители смартфонов нашли способ обойти ограничения Google «Коммерсант»: производители смартфонов начали классифицировать свою продукцию как международную 11 мая 2023 в 04:54 Размер текста - 17 + Российские производители смартфонов придумали способ обхода ограничений Google Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чтобы получать новые лицензии и обновления от компании Google, производители смартфонов из России стали классифицировать свою продукцию как международную. Об этом рассказали участники рынка. «Google все чаще отказывает в лицензии <…> российским производителям смартфонов и планшетов. В результате вендоры (поставщики или производители товаров под собственным брендом — прим. URA.RU) получают лицензии с помощью производственных площадок, которые позиционируют российские устройства как международные. <…> Именно поэтому у таких гаджетов нет предустановленного магазина RuStore, который разрабатывает VK», — сообщили бизнесмены, передает « Коммерсант ». В марте появилась информация, что в России замедлилась продажа смартфонов и прочих гаджетов. Аналитики связали эту тенденцию с перенасыщением рынка электроники. Сообщалось, что затоваривание произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов. Чтобы получать новые лицензии и обновления от компании Google, производители смартфонов из России стали классифицировать свою продукцию как международную. Об этом рассказали участники рынка. «Google все чаще отказывает в лицензии <…> российским производителям смартфонов и планшетов. В результате вендоры (поставщики или производители товаров под собственным брендом — прим. URA.RU) получают лицензии с помощью производственных площадок, которые позиционируют российские устройства как международные. <…> Именно поэтому у таких гаджетов нет предустановленного магазина RuStore, который разрабатывает VK», — сообщили бизнесмены, передает «Коммерсант». В марте появилась информация, что в России замедлилась продажа смартфонов и прочих гаджетов. Аналитики связали эту тенденцию с перенасыщением рынка электроники. Сообщалось, что затоваривание произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям