10 мая 2023

Курганцу пригрозили штрафом за скот, который топчет участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, деревянный дом, корова, деревня
Сельчане пожаловались на коров, которые заходят на участки Фото:

Жителя Курганской области, в чьей компетенции находится выпас скот, предупредили о штрафе за выгул животных в неположенном месте. На коров, которые топчут участки, пожаловались жители коттеджного поселка Лесная Усадьба в Кетовском округе.

«Сотрудники отдела сельского хозяйства администрации Кетовского муниципального округа проведут разъяснительные работы с гражданином, в чьей компетенции находится выпас скота. Также проинформировали, что за выпас скота в неположенном месте грозит административный штраф. Данная проблема находится на контроле у главы ведомства», — говорится в ответном сообщении властей на жалобу, опубликованную на портале «Обратись».

Согласно действующему законодательству, ответственность за выпас скота в неположенном месте несет владелец животных. Разрешенную территорию определяет муниципалитет.

Ранее в администрации Половинского сельсовета потребовали выгуливать сельскохозяйственных животных в специально отведенных для этого местах. Сообщалось, что коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села, но при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный ущерб.

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Жителя Курганской области, в чьей компетенции находится выпас скот, предупредили о штрафе за выгул животных в неположенном месте. На коров, которые топчут участки, пожаловались жители коттеджного поселка Лесная Усадьба в Кетовском округе. «Сотрудники отдела сельского хозяйства администрации Кетовского муниципального округа проведут разъяснительные работы с гражданином, в чьей компетенции находится выпас скота. Также проинформировали, что за выпас скота в неположенном месте грозит административный штраф. Данная проблема находится на контроле у главы ведомства», — говорится в ответном сообщении властей на жалобу, опубликованную на портале «Обратись». Согласно действующему законодательству, ответственность за выпас скота в неположенном месте несет владелец животных. Разрешенную территорию определяет муниципалитет. Ранее в администрации Половинского сельсовета потребовали выгуливать сельскохозяйственных животных в специально отведенных для этого местах. Сообщалось, что коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села, но при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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