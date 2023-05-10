Курганцу пригрозили штрафом за скот, который топчет участки

11 мая 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Сельчане пожаловались на коров, которые заходят на участки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Курганской области, в чьей компетенции находится выпас скот, предупредили о штрафе за выгул животных в неположенном месте. На коров, которые топчут участки, пожаловались жители коттеджного поселка Лесная Усадьба в Кетовском округе. «Сотрудники отдела сельского хозяйства администрации Кетовского муниципального округа проведут разъяснительные работы с гражданином, в чьей компетенции находится выпас скота. Также проинформировали, что за выпас скота в неположенном месте грозит административный штраф. Данная проблема находится на контроле у главы ведомства», — говорится в ответном сообщении властей на жалобу, опубликованную на портале «Обратись». Согласно действующему законодательству, ответственность за выпас скота в неположенном месте несет владелец животных. Разрешенную территорию определяет муниципалитет. Ранее в администрации Половинского сельсовета потребовали выгуливать сельскохозяйственных животных в специально отведенных для этого местах. Сообщалось, что коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села, но при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный ущерб.

Жителя Курганской области, в чьей компетенции находится выпас скот, предупредили о штрафе за выгул животных в неположенном месте. На коров, которые топчут участки, пожаловались жители коттеджного поселка Лесная Усадьба в Кетовском округе. «Сотрудники отдела сельского хозяйства администрации Кетовского муниципального округа проведут разъяснительные работы с гражданином, в чьей компетенции находится выпас скота. Также проинформировали, что за выпас скота в неположенном месте грозит административный штраф. Данная проблема находится на контроле у главы ведомства», — говорится в ответном сообщении властей на жалобу, опубликованную на портале «Обратись». Согласно действующему законодательству, ответственность за выпас скота в неположенном месте несет владелец животных. Разрешенную территорию определяет муниципалитет. Ранее в администрации Половинского сельсовета потребовали выгуливать сельскохозяйственных животных в специально отведенных для этого местах. Сообщалось, что коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села, но при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный ущерб.