Курганцу пригрозили штрафом за скот, который топчет участки

Жителя Курганской области, в чьей компетенции находится выпас скот, предупредили о штрафе за выгул животных в неположенном месте. На коров, которые топчут участки, пожаловались жители коттеджного поселка Лесная Усадьба в Кетовском округе.
«Сотрудники отдела сельского хозяйства администрации Кетовского муниципального округа проведут разъяснительные работы с гражданином, в чьей компетенции находится выпас скота. Также проинформировали, что за выпас скота в неположенном месте грозит административный штраф. Данная проблема находится на контроле у главы ведомства», — говорится в ответном сообщении властей на жалобу, опубликованную на портале «Обратись».
Согласно действующему законодательству, ответственность за выпас скота в неположенном месте несет владелец животных. Разрешенную территорию определяет муниципалитет.
Ранее в администрации Половинского сельсовета потребовали выгуливать сельскохозяйственных животных в специально отведенных для этого местах. Сообщалось, что коровы и телята щиплют траву в парке и на газоне в центральной части села, но при этом хозяева скота не готовы платить за причиненный ущерб.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.