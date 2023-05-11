ТАСС: Киев готовил экстремистов на базе молодежного центра под Волновахой

В центре воспитывали молодежь в духе радикализма Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина подготавливала радикалов для участия в террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщил представитель спецслужб Донецкой Народной Республики.

«В ходе проведения следственных действий стало известно, что в селе Вольное Волновахского района до начала специальной военной операции существовал молодежный центр, занимавшийся воспитанием детей и подростков в националистическом духе и формированием радикальных взглядов», — сообщил ТАСС собеседник.

По информации спецслужб ДНР, финансировали центр украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его брат Иван Лубинец, который руководил так называемой военно-гражданской администрацией. Кураторами центра выступали боевики запрещенной в РФ организации «Правый сектор». Они же снабжали педагогов и воспитанников центра пропагандистской литературой и методическими материалами.

«На месте базирования центра были найдены десятки книг националистического содержания. Также материалы о половом и гендерном воспитании для младших школьников», — добавил собеседник агентства.

Как уточнили в спецслужбах, при приеме в молодежный центр особое внимание уделялось идеологическим мотивам. Наиболее способные ученики могли попасть в школу подготовки будущих боевики полка «Азов» (запрещен в РФ).

Ранее URA.RU сообщало о пленном украинском боевике, который рассказал, как проводились занятия по дерусификации в ВСУ. Боевикам читали лекции об Иване Мазепе, Степане Бандере, Романе Шухевиче.