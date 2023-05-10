10 мая 2023
09 мая 2023

Строителям из ХМАО предлагают зарплату до 165 тысяч за работу в ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, разнорабочий, огневые работы, гастарбайтеры, рабочие, работы на крыше
В ХМАО ищут строителей для работы в ДНР и ЛНР Фото:

Строителям из ХМАО предлагают отправиться на работу в ЛНР и ДНР. В обязанности соискателей входит выполнение бетонных, монтажных и других строительных работ, сообщается в объявлении. Работодатель обещает платить до 165 тысяч рублей.

«Для работы на восстановлении ДНР/ЛНР, требуются: монтажники СЖБК, для восстановительных работ. Монтажники нужны нормальные, умеющие выполнять все виды строительных работ. Зарплата: от 138 до 165 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Работодатель обещает компенсировать проезд, а также обеспечить проживание и питание. «Оплата труда — достойная и без задержек», — указано в вакансии.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 до 181 тысячи рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строителям из ХМАО предлагают отправиться на работу в ЛНР и ДНР. В обязанности соискателей входит выполнение бетонных, монтажных и других строительных работ, сообщается в объявлении. Работодатель обещает платить до 165 тысяч рублей. «Для работы на восстановлении ДНР/ЛНР, требуются: монтажники СЖБК, для восстановительных работ. Монтажники нужны нормальные, умеющие выполнять все виды строительных работ. Зарплата: от 138 до 165 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Работодатель обещает компенсировать проезд, а также обеспечить проживание и питание. «Оплата труда — достойная и без задержек», — указано в вакансии. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 до 181 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...