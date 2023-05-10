Строителям из ХМАО предлагают зарплату до 165 тысяч за работу в ДНР и ЛНР

В ХМАО ищут строителей для работы в ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строителям из ХМАО предлагают отправиться на работу в ЛНР и ДНР. В обязанности соискателей входит выполнение бетонных, монтажных и других строительных работ, сообщается в объявлении. Работодатель обещает платить до 165 тысяч рублей.

«Для работы на восстановлении ДНР/ЛНР, требуются: монтажники СЖБК, для восстановительных работ. Монтажники нужны нормальные, умеющие выполнять все виды строительных работ. Зарплата: от 138 до 165 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Работодатель обещает компенсировать проезд, а также обеспечить проживание и питание. «Оплата труда — достойная и без задержек», — указано в вакансии.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО открыты вакансии для разнорабочих в Донбассе. Соискателям предлагают заработную плату от 141 до 181 тысячи рублей.