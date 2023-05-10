10 мая 2023
09 мая 2023

Спикер думы ХМАО в день рождения поблагодарил родителей

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XVII съезд партии "Единая Россия", первый день. Москва, хохряков борис
Борис Хохряков празднует день рождения 11 мая Фото:

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков в свой день рождения поблагодарил родителей за воспитание. Об этом он написал в соцсетях.

«Сегодня день, когда у меня есть есть еще одна возможность сказать спасибо моим родителям. Их уже давно нет рядом, но я не перестаю благодарить их за то, что воспитали меня таким какой я есть. Папа привил любовь к труду, научил быть честным с самим собой, ставить цели и добиваться их, мама научила ценить семью и тех, кто рядом, проявлять сочувствие и любить мир», — написал он в своем telegram-канале.

Хохряков отметил, что вечные ценности он принес в свою семью. «Сегодня я начинаю новый год своей жизни и пусть он начнется именно так», — поделился председатель Думы.

Ранее гендиректор Utair Андрей Мартиросов на день рождения получил подарок от РПЦ. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил главе компании орден Серафима Саровского II степени.

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Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков в свой день рождения поблагодарил родителей за воспитание. Об этом он написал в соцсетях. «Сегодня день, когда у меня есть есть еще одна возможность сказать спасибо моим родителям. Их уже давно нет рядом, но я не перестаю благодарить их за то, что воспитали меня таким какой я есть. Папа привил любовь к труду, научил быть честным с самим собой, ставить цели и добиваться их, мама научила ценить семью и тех, кто рядом, проявлять сочувствие и любить мир», — написал он в своем telegram-канале. Хохряков отметил, что вечные ценности он принес в свою семью. «Сегодня я начинаю новый год своей жизни и пусть он начнется именно так», — поделился председатель Думы. Ранее гендиректор Utair Андрей Мартиросов на день рождения получил подарок от РПЦ. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил главе компании орден Серафима Саровского II степени.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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