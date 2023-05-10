Спикер думы ХМАО в день рождения поблагодарил родителей

11 мая 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Борис Хохряков празднует день рождения 11 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков в свой день рождения поблагодарил родителей за воспитание. Об этом он написал в соцсетях. «Сегодня день, когда у меня есть есть еще одна возможность сказать спасибо моим родителям. Их уже давно нет рядом, но я не перестаю благодарить их за то, что воспитали меня таким какой я есть. Папа привил любовь к труду, научил быть честным с самим собой, ставить цели и добиваться их, мама научила ценить семью и тех, кто рядом, проявлять сочувствие и любить мир», — написал он в своем telegram-канале. Хохряков отметил, что вечные ценности он принес в свою семью. «Сегодня я начинаю новый год своей жизни и пусть он начнется именно так», — поделился председатель Думы. Ранее гендиректор Utair Андрей Мартиросов на день рождения получил подарок от РПЦ. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил главе компании орден Серафима Саровского II степени.

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков в свой день рождения поблагодарил родителей за воспитание. Об этом он написал в соцсетях. «Сегодня день, когда у меня есть есть еще одна возможность сказать спасибо моим родителям. Их уже давно нет рядом, но я не перестаю благодарить их за то, что воспитали меня таким какой я есть. Папа привил любовь к труду, научил быть честным с самим собой, ставить цели и добиваться их, мама научила ценить семью и тех, кто рядом, проявлять сочувствие и любить мир», — написал он в своем telegram-канале. Хохряков отметил, что вечные ценности он принес в свою семью. «Сегодня я начинаю новый год своей жизни и пусть он начнется именно так», — поделился председатель Думы. Ранее гендиректор Utair Андрей Мартиросов на день рождения получил подарок от РПЦ. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил главе компании орден Серафима Саровского II степени.