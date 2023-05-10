Екатеринбург накрыл едкий смог от лесных пожаров

11 мая 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы жалуются на запах гари, установившийся в городе Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Екатеринбурге в ночь на 11 мая установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Со вчерашнего вечера появился едкий дым. Надеялся, что к утру рассеется, но стало еще хуже. Нечем дышать, вся квартира в гари, запах пропитывает все», — рассказал читатель. Он пожаловался на проблемы со здоровьем из-за смога и предположил, что запах может быть связан с лесными пожарами в регионе. При этом на сайте Уралгидрометцентра не публиковалось предупреждений, касающихся загрязненности воздуха. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. С огнем борются около двухсот человек.

В Екатеринбурге в ночь на 11 мая установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Со вчерашнего вечера появился едкий дым. Надеялся, что к утру рассеется, но стало еще хуже. Нечем дышать, вся квартира в гари, запах пропитывает все», — рассказал читатель. Он пожаловался на проблемы со здоровьем из-за смога и предположил, что запах может быть связан с лесными пожарами в регионе. При этом на сайте Уралгидрометцентра не публиковалось предупреждений, касающихся загрязненности воздуха. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. С огнем борются около двухсот человек.