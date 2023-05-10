10 мая 2023

Екатеринбург накрыл едкий смог от лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний смог. Екатеринбург, смог
Екатеринбуржцы жалуются на запах гари, установившийся в городе Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 11 мая установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Со вчерашнего вечера появился едкий дым. Надеялся, что к утру рассеется, но стало еще хуже. Нечем дышать, вся квартира в гари, запах пропитывает все», — рассказал читатель.

Он пожаловался на проблемы со здоровьем из-за смога и предположил, что запах может быть связан с лесными пожарами в регионе. При этом на сайте Уралгидрометцентра не публиковалось предупреждений, касающихся загрязненности воздуха.

Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. С огнем борются около двухсот человек.

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В Екатеринбурге в ночь на 11 мая установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Со вчерашнего вечера появился едкий дым. Надеялся, что к утру рассеется, но стало еще хуже. Нечем дышать, вся квартира в гари, запах пропитывает все», — рассказал читатель. Он пожаловался на проблемы со здоровьем из-за смога и предположил, что запах может быть связан с лесными пожарами в регионе. При этом на сайте Уралгидрометцентра не публиковалось предупреждений, касающихся загрязненности воздуха. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. С огнем борются около двухсот человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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