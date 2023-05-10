10 мая 2023

«Авиалесоохрана» озвучила данные о пожарах в Свердловской области

«Авиалесоохрана»: в Свердловской области действует 57 лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, авиалесоохрана
Общая площадь лесных пожаров в области — 99988 гектаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области действует 57 лесных пожаров общей площадью 99 988 гектаров. Об этом сообщили в ФКУ «Авиалесоохрана».

«На территории Свердловской области действуют 55 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 99988 гектаров. Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, 35 га и одно возгорание на иных категориях земель на площади 10 га», — сообщили на официальной интернет-странице «Авиалесоохраны».

В ведомстве рассказали, что для борьбы с лесным огнем в Свердловской области задействовано 192 специалиста. «Среди них 75 работников и два летчика-наблюдателя ФБУ «Авиалесоохрана», 45 работников АО БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов» и 70 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», — добавили в «Авиалесоохране».

Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества специалистов, ведущих борьбу с лесными пожарами в Свердловской области. Дополнительно в регион были переправлены вертолеты и десантники-парашютисты, а также специальная авиатехника.

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В Свердловской области действует 57 лесных пожаров общей площадью 99 988 гектаров. Об этом сообщили в ФКУ «Авиалесоохрана». «На территории Свердловской области действуют 55 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 99988 гектаров. Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, 35 га и одно возгорание на иных категориях земель на площади 10 га», — сообщили на официальной интернет-странице «Авиалесоохраны». В ведомстве рассказали, что для борьбы с лесным огнем в Свердловской области задействовано 192 специалиста. «Среди них 75 работников и два летчика-наблюдателя ФБУ «Авиалесоохрана», 45 работников АО БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов» и 70 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», — добавили в «Авиалесоохране». Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества специалистов, ведущих борьбу с лесными пожарами в Свердловской области. Дополнительно в регион были переправлены вертолеты и десантники-парашютисты, а также специальная авиатехника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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