«Авиалесоохрана» озвучила данные о пожарах в Свердловской области

В Свердловской области действует 57 лесных пожаров общей площадью 99 988 гектаров. Об этом сообщили в ФКУ «Авиалесоохрана».
«На территории Свердловской области действуют 55 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 99988 гектаров. Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, 35 га и одно возгорание на иных категориях земель на площади 10 га», — сообщили на официальной интернет-странице «Авиалесоохраны».
В ведомстве рассказали, что для борьбы с лесным огнем в Свердловской области задействовано 192 специалиста. «Среди них 75 работников и два летчика-наблюдателя ФБУ «Авиалесоохрана», 45 работников АО БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов» и 70 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», — добавили в «Авиалесоохране».
Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества специалистов, ведущих борьбу с лесными пожарами в Свердловской области. Дополнительно в регион были переправлены вертолеты и десантники-парашютисты, а также специальная авиатехника.
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