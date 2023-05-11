Кличко: около 500 бойцов ВСУ ежемесячно нуждаются в бесплатном лечении в Германии

11 мая 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Киев не сможет возместить расходы на лечение в Берлине солдат ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 500 раненных украинских бойцов будут нуждаться в лечении в Германии. Однако в настоящий момент у Киева нет возможности покрыть все расходы на медицинские услуги. Об этом написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в письме, адресованном мэру Берлина Каю Вегнеру. Мэр Киева заявил, что порядка 250—500 бойцов ВСУ, потерявших конечности, ежемесячно будут нуждаться в лечении. «По крайней мере, некоторые из этих пациентов могли бы лечиться в вашем городе ввиду особого опыта берлинских клиник. Но, к сожалению, в настоящее время возместить расходы в вашем городе невозможно», — написал Виталий Кличко. Его обращение передает издание Politico . В своем письме Кличко также пригласил Вегнера в Киев для переговоров по объединению украинской и немецкой столиц. Он указал, что был бы рад использованию госпиталей обеими сторонами для развития будущего партнерства. С самого начала спецоперации Запад активно оказывает Украине военную поддержку, поставляя ей вооружения и технику на миллиарды долларов. Накануне помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что Киев должен самостоятельно оплачивать поставляемое ему оружие. Эксперты считают, что украинской стороне после окончания конфликта будет нечем расплачиваться за помощь. В таком случае страна будет вынуждена оплатить все расходы землей или активами, заявил политолог Геворг Мирзаян, передает телеканал 360 . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Около 500 раненных украинских бойцов будут нуждаться в лечении в Германии. Однако в настоящий момент у Киева нет возможности покрыть все расходы на медицинские услуги. Об этом написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в письме, адресованном мэру Берлина Каю Вегнеру. Мэр Киева заявил, что порядка 250—500 бойцов ВСУ, потерявших конечности, ежемесячно будут нуждаться в лечении. «По крайней мере, некоторые из этих пациентов могли бы лечиться в вашем городе ввиду особого опыта берлинских клиник. Но, к сожалению, в настоящее время возместить расходы в вашем городе невозможно», — написал Виталий Кличко. Его обращение передает издание Politico. В своем письме Кличко также пригласил Вегнера в Киев для переговоров по объединению украинской и немецкой столиц. Он указал, что был бы рад использованию госпиталей обеими сторонами для развития будущего партнерства. С самого начала спецоперации Запад активно оказывает Украине военную поддержку, поставляя ей вооружения и технику на миллиарды долларов. Накануне помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что Киев должен самостоятельно оплачивать поставляемое ему оружие. Эксперты считают, что украинской стороне после окончания конфликта будет нечем расплачиваться за помощь. В таком случае страна будет вынуждена оплатить все расходы землей или активами, заявил политолог Геворг Мирзаян, передает телеканал 360.