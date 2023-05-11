Врач перечислил женские привычки, которые приводят к образованию рака

Онколог Лукин: малоподвижный образ жизни вызывает рак у женщин
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, здоровье, болезнь, ожирение, полнота, толстая женщина
Онколог Лукин заявил, что просмотр телевизора у женщин вызывает рак Фото:

У женщин малоподвижный образ жизни может вызвать рак. Одной из опасных привычек, способных вызвать заболевание является просмотр телевизора, рассказал врач-онколог Александр Лукин.

«Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора. Это повышает уровень стресса, холестерина, снижает качество работы сосудов и состояние крови. Приводит к головным болям, сахарному диабету, варикозу и другим заболеваниям, связанным с ожирением», — заявил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня», отметив, что подобный досуг способен привести к раку. Лукин добавил, что для избежания риска заболеть раком, нужно придерживаться рассчитанной нормы калорий, не есть жирную пищу и проходить от шести тысяч шагов в день.

Ранее онколог Павел Копосов дал советы, как обнаружить рак на ранней стадии. По его словам, самое главное — проводить регулярные обследования у специалистов. По мнению врача, если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90%. Также женщинам стоит обращать внимание на состав косметики для волос. Терапевт Румянцева заявила, что косметические продукты с опасными компонентами повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников, передают «Дни.ру».

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У женщин малоподвижный образ жизни может вызвать рак. Одной из опасных привычек, способных вызвать заболевание является просмотр телевизора, рассказал врач-онколог Александр Лукин. «Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора. Это повышает уровень стресса, холестерина, снижает качество работы сосудов и состояние крови. Приводит к головным болям, сахарному диабету, варикозу и другим заболеваниям, связанным с ожирением», — заявил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня», отметив, что подобный досуг способен привести к раку. Лукин добавил, что для избежания риска заболеть раком, нужно придерживаться рассчитанной нормы калорий, не есть жирную пищу и проходить от шести тысяч шагов в день. Ранее онколог Павел Копосов дал советы, как обнаружить рак на ранней стадии. По его словам, самое главное — проводить регулярные обследования у специалистов. По мнению врача, если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90%. Также женщинам стоит обращать внимание на состав косметики для волос. Терапевт Румянцева заявила, что косметические продукты с опасными компонентами повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников, передают «Дни.ру».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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