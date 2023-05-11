Врач перечислил женские привычки, которые приводят к образованию рака

У женщин малоподвижный образ жизни может вызвать рак. Одной из опасных привычек, способных вызвать заболевание является просмотр телевизора, рассказал врач-онколог Александр Лукин.
«Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора. Это повышает уровень стресса, холестерина, снижает качество работы сосудов и состояние крови. Приводит к головным болям, сахарному диабету, варикозу и другим заболеваниям, связанным с ожирением», — заявил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня», отметив, что подобный досуг способен привести к раку. Лукин добавил, что для избежания риска заболеть раком, нужно придерживаться рассчитанной нормы калорий, не есть жирную пищу и проходить от шести тысяч шагов в день.
Ранее онколог Павел Копосов дал советы, как обнаружить рак на ранней стадии. По его словам, самое главное — проводить регулярные обследования у специалистов. По мнению врача, если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90%. Также женщинам стоит обращать внимание на состав косметики для волос. Терапевт Румянцева заявила, что косметические продукты с опасными компонентами повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников, передают «Дни.ру».
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