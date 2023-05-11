Врач перечислил женские привычки, которые приводят к образованию рака

Онколог Лукин: малоподвижный образ жизни вызывает рак у женщин

11 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Онколог Лукин заявил, что просмотр телевизора у женщин вызывает рак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У женщин малоподвижный образ жизни может вызвать рак. Одной из опасных привычек, способных вызвать заболевание является просмотр телевизора, рассказал врач-онколог Александр Лукин. «Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора. Это повышает уровень стресса, холестерина, снижает качество работы сосудов и состояние крови. Приводит к головным болям, сахарному диабету, варикозу и другим заболеваниям, связанным с ожирением», — заявил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня», отметив, что подобный досуг способен привести к раку. Лукин добавил, что для избежания риска заболеть раком, нужно придерживаться рассчитанной нормы калорий, не есть жирную пищу и проходить от шести тысяч шагов в день. Ранее онколог Павел Копосов дал советы, как обнаружить рак на ранней стадии. По его словам, самое главное — проводить регулярные обследования у специалистов. По мнению врача, если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90%. Также женщинам стоит обращать внимание на состав косметики для волос. Терапевт Румянцева заявила, что косметические продукты с опасными компонентами повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников, передают «Дни.ру».

У женщин малоподвижный образ жизни может вызвать рак. Одной из опасных привычек, способных вызвать заболевание является просмотр телевизора, рассказал врач-онколог Александр Лукин. «Самым опасным досугом для женщин является просмотр телевизора. Это повышает уровень стресса, холестерина, снижает качество работы сосудов и состояние крови. Приводит к головным болям, сахарному диабету, варикозу и другим заболеваниям, связанным с ожирением», — заявил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня», отметив, что подобный досуг способен привести к раку. Лукин добавил, что для избежания риска заболеть раком, нужно придерживаться рассчитанной нормы калорий, не есть жирную пищу и проходить от шести тысяч шагов в день. Ранее онколог Павел Копосов дал советы, как обнаружить рак на ранней стадии. По его словам, самое главное — проводить регулярные обследования у специалистов. По мнению врача, если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90%. Также женщинам стоит обращать внимание на состав косметики для волос. Терапевт Румянцева заявила, что косметические продукты с опасными компонентами повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников, передают «Дни.ру».