Свердловчане вышли спасать птицефабрику от лесного пожара

11 мая 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Недалеко от птицефабрики «Рефтинская» бушуют лесные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Полсотни сотрудников Рефтинской птицефабрики (Свердловская область) борются наряду со спасателями и волонтерами с природными пожарами недалеко от предприятия. Они окапывают и проливают водой участок вокруг животноводческого комплекса в поселке Красноармейский и вокруг птицефабрики в Рефтинском, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы». «В тушении пожара неподалеку от поселка Красноармейский принимают участие 22 сотрудника „Рефтинской“, с возгоранием близ Рефтинского помогают бороться 27 человек. В общей сложности они используют семь единиц техники», — рассказал генеральный директор птицефабрики Александр Засыпкин. Ранее предприятие уже помогало добровольцам — им передали почти три тысячи банок тушенки, и более четырех тысяч банок паштетов. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. Спасателям помогают добровольцы.

Полсотни сотрудников Рефтинской птицефабрики (Свердловская область) борются наряду со спасателями и волонтерами с природными пожарами недалеко от предприятия. Они окапывают и проливают водой участок вокруг животноводческого комплекса в поселке Красноармейский и вокруг птицефабрики в Рефтинском, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы». «В тушении пожара неподалеку от поселка Красноармейский принимают участие 22 сотрудника „Рефтинской“, с возгоранием близ Рефтинского помогают бороться 27 человек. В общей сложности они используют семь единиц техники», — рассказал генеральный директор птицефабрики Александр Засыпкин. Ранее предприятие уже помогало добровольцам — им передали почти три тысячи банок тушенки, и более четырех тысяч банок паштетов. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. Спасателям помогают добровольцы.