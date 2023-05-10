10 мая 2023

Свердловчане вышли спасать птицефабрику от лесного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика, мясо птицы, птицефабрика рефтинская, мясо курицы, пищевая промышленность
Недалеко от птицефабрики «Рефтинская» бушуют лесные пожары Фото:
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Пожары в Свердловской области

Полсотни сотрудников Рефтинской птицефабрики (Свердловская область) борются наряду со спасателями и волонтерами с природными пожарами недалеко от предприятия. Они окапывают и проливают водой участок вокруг животноводческого комплекса в поселке Красноармейский и вокруг птицефабрики в Рефтинском, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы».

«В тушении пожара неподалеку от поселка Красноармейский принимают участие 22 сотрудника „Рефтинской“, с возгоранием близ Рефтинского помогают бороться 27 человек. В общей сложности они используют семь единиц техники», — рассказал генеральный директор птицефабрики Александр Засыпкин.

Ранее предприятие уже помогало добровольцам — им передали почти три тысячи банок тушенки, и более четырех тысяч банок паштетов. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. Спасателям помогают добровольцы.

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Полсотни сотрудников Рефтинской птицефабрики (Свердловская область) борются наряду со спасателями и волонтерами с природными пожарами недалеко от предприятия. Они окапывают и проливают водой участок вокруг животноводческого комплекса в поселке Красноармейский и вокруг птицефабрики в Рефтинском, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы». «В тушении пожара неподалеку от поселка Красноармейский принимают участие 22 сотрудника „Рефтинской“, с возгоранием близ Рефтинского помогают бороться 27 человек. В общей сложности они используют семь единиц техники», — рассказал генеральный директор птицефабрики Александр Засыпкин. Ранее предприятие уже помогало добровольцам — им передали почти три тысячи банок тушенки, и более четырех тысяч банок паштетов. Согласно последним данным «Авиалесоохраны», в Свердловской области действует 57 лесных пожаров, которые накрыли более 99 тысяч гектаров. Спасателям помогают добровольцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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