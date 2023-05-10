Реконструкция ТК «Изумруд» и благоустройство территории одобрено мэрией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске торговый комплекс «Изумруд», расположенный вблизи областной больницы по адресу Воровского 85, будет увеличен до четырех этажей, а территория благоустроена. Об этом сообщается в распоряжении на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на реконструкцию торгового комплекса „Изумруд“, на земельном участке в территориальной зоне зоны торгово-развлекательных комплексов с минимальным коэффициентом застройки — 0,22 по ул. Воровского, 85 в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Закрытое акционерное общество „Афганец“», — сообщается на сайте.

Площадь участка под реконструкцию и благоустройство составляет 1 тысячу 864 квадратных метров, общая площадь здания — 3 тысячи 647 квадратных метров. Вблизи торгового комплекса построят сквер с детской площадкой, зоной отдыха для взрослых, автостоянками, площадками для грузового транспорта, также будет выделено место для летнего кафе. Согласно документации, на данный момент, на участке разрешено завершение строительства территориального рынка и выполнение благоустройства сквера.

По данным сервиса «Сбис», компания «Афганец» занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Генеральный директор фирмы — Юрий Рыскин, который также является учредителем мясных компаний в Челябинске и Златоусте ООО «ПРОД-Торг»(100%), ООО «Уральский фермер» (100%), ИП Рыскин. Также Рыскин имеет 75% доли в уставном капитале организации по распределению электроэнергии ООО «Импульс».

Ранее из документации убрали подземную парковку. Проект по реконструкции комплекса и благоустройству прилегающей территории был одобрен 23 марта на публичных слушаниях.

Торговый комплекс «Изумруд», расположенный вблизи областной больницы по адресу Воровского 85, будет увеличен до четырех этажей, а территория благоустроена Скрин: публичная карта г. Челябинск