ТРК будет увеличен до четырех этажей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска разрешили расширить территорию под реконструкцию торгово-развлекательного комплекса «Изумруд». Отклонение от предельных параметров было одобрено в доме Архитектора на публичных слушаниях 23 марта, передает корреспондент URA.RU.

«Разрешить внести изменения в проект документации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного комплекса „Изумруд“ на земельном участке в зоне торгово-развлекательных комплексов с минимальным коэффициентом застройки — 0,22. Торговый комплекс расположен по улице Воровского, 85 в Советском районе города Челябинска. Проект одобрен Инициатором проекта выступает закрытое акционерное общество „Афганец“», — сообщили на публичных слушаниях.

Ранее в мэрию Челябинска обратилось закрытое акционерное общество «Афганец» с просьбой одобрить реконструкцию торгового комплекса «Изумруд». Комплекс расположен рядом с областной больницей по улице Воровского, 85 в Советском районе города Челябинска.

Согласно документации, здание будет увеличено до четырех этажей. Вместо подземной парковки построят открытую автостоянку, мини-сквер, а также благоустроят прогулочные зоны.