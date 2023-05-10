10 мая 2023

Челябинский вице-губернатор оспорит пост мэра Миасса у двух соперников

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, ковальчук егор
Егор Ковальчук считается фаворитом будущих выборов Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук будет бороться за пост мэра Миасса с двумя соперниками. Такое решение приняла 11 мая конкурсная комиссия.

«До участия в выборах допущены три кандидата. Это заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, начальник управления имущественных отношений администрации Николай Булдыгин и предприниматель Виктор Легенчук. Депутатам горсобрания предстоит назначить дату заседания, где будет избран новый глава городского округа — ориентировочно это будет 17 мая», — пояснил URA.RU глава комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров.

Действующий мэр Миасса Григорий Тонких досрочно ушел в отставку 3 марта. После этого был объявлен конкурс по выборам главы. Заявления на участие в нем подали четыре человека, но начальник отдела соцпроектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова 27 апреля сняла свою кандидатуру.

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Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук будет бороться за пост мэра Миасса с двумя соперниками. Такое решение приняла 11 мая конкурсная комиссия. «До участия в выборах допущены три кандидата. Это заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, начальник управления имущественных отношений администрации Николай Булдыгин и предприниматель Виктор Легенчук. Депутатам горсобрания предстоит назначить дату заседания, где будет избран новый глава городского округа — ориентировочно это будет 17 мая», — пояснил URA.RU глава комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров. Действующий мэр Миасса Григорий Тонких досрочно ушел в отставку 3 марта. После этого был объявлен конкурс по выборам главы. Заявления на участие в нем подали четыре человека, но начальник отдела соцпроектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова 27 апреля сняла свою кандидатуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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