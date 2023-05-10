На курганского кондуктора, который вытолкнул женщину из автобуса, завели уголовное дело

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, который вытолкнул женщину из автобуса. Об этом сообщается в официальной группе Союза транспортных организаций региона в социальной сети «ВКонтакте».
«По факту инцидента произошедшего 8 мая в автобусе №41 „Союз транспортных организаций“ обратился к руководителю предприятия за разъяснениями. Кондуктор уволен, на него заведено уголовное дело сотрудниками полиции», — указано в посте Союза.
Сообщается, что удалось установить, что действия кондуктора были противоправными. Водитель автобуса, на котором случилось происшествие, получил выговор за то, что не пресек действия своего коллеги и не защитил пассажира.
Ранее URA.RU писало, что в одном из курганских автобусов кондуктор вытолкнул пассажирку. Женщина получила травму головы в результате падения.
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