10 мая 2023

На курганского кондуктора, который вытолкнул женщину из автобуса, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, пассажиры, паз, общественный траснпорт
Курганского кондуктора накажут за то, что тот выбросил пассажира из автобуса Фото:

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, который вытолкнул женщину из автобуса. Об этом сообщается в официальной группе Союза транспортных организаций региона в социальной сети «ВКонтакте».

«По факту инцидента произошедшего 8 мая в автобусе №41 „Союз транспортных организаций“ обратился к руководителю предприятия за разъяснениями. Кондуктор уволен, на него заведено уголовное дело сотрудниками полиции», — указано в посте Союза.

Сообщается, что удалось установить, что действия кондуктора были противоправными. Водитель автобуса, на котором случилось происшествие, получил выговор за то, что не пресек действия своего коллеги и не защитил пассажира.

Ранее URA.RU писало, что в одном из курганских автобусов кондуктор вытолкнул пассажирку. Женщина получила травму головы в результате падения.

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В Кургане возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, который вытолкнул женщину из автобуса. Об этом сообщается в официальной группе Союза транспортных организаций региона в социальной сети «ВКонтакте». «По факту инцидента произошедшего 8 мая в автобусе №41 „Союз транспортных организаций“ обратился к руководителю предприятия за разъяснениями. Кондуктор уволен, на него заведено уголовное дело сотрудниками полиции», — указано в посте Союза. Сообщается, что удалось установить, что действия кондуктора были противоправными. Водитель автобуса, на котором случилось происшествие, получил выговор за то, что не пресек действия своего коллеги и не защитил пассажира. Ранее URA.RU писало, что в одном из курганских автобусов кондуктор вытолкнул пассажирку. Женщина получила травму головы в результате падения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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