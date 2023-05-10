Екатеринбургские летчики устроят ночные испытания горожанам

Организаторы «Ночи музеев» в Екатеринбурге анонсировали список площадок

«Ночь музеев» подарит горожанам шанс познакомиться с работой летчиков поближе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге 20 мая стартует новый сезон фестиваля «Ночь музеев». В этом году в акции участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, где дадут попробовать авиационные тренажеры и расскажут, как готовят летчиков, а также горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой.

«В числе дебютантов этого года — Музей лицея Дягилева, гончарная мастерская „Златоуст“, галерея Interactive VR, океанариум Екатеринбурга и другие», — добавляют организаторы, отмечая, что в фестивале примет участие и Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации. Более 100 выставочных пространств презентуют посетителям новые экспозиции, постановки, кинопоказы, концерты, лекции и многое другое.

Для посетителей будет доступная дневная и ночная программа. В первом случае она будет бесплатной для посетителей до 18 лет и пройдет с 11:00 до 18:00. Основная вечерняя программа начнется с 19:00 и продлится до двух часов ночи.

«Музей „Дом Метенкова“ приглашает послушать музыку под открытым небом в атмосферном музейном дворике, Водонапорная башня объявит сбор посланий в капсулу времени, в Парке Литературного квартала презентуют ленд-арт инсталляцию, театр „Провинциальные танцы“ предложит посетителям интерактивную выставку-лабиринт», — заявили представители. Более подробно с программой можно ознакомится на сайте «Ночи музеев» .

В прошлом году «Ночь музеев» проходила 21 мая. В акции участвовало 120 площадок.