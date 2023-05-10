10 мая 2023

Utair сделал заявление о посадке рейса Ханты-Мансийск-Уфа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Самолет Utair из ХМАО благополучно приземлился в Уфе Фото:

Utair сделал заявление о посадке самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Уфу, в котором, предположительно, была поломка. Пресс-служба компании в ответ на запрос агентства опровергла ложную информацию.

«Опровергаем ложную информацию о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск-Уфа.С самолетом все в порядке, повреждений нет, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту Уфы», — сообщили в пресс-службе Utair.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным telegram-канала «Mash Batash» у воздушного судна возникла проблема во время полета. Якобы у самолета разрушилась часть шасси.

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Utair сделал заявление о посадке самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Уфу, в котором, предположительно, была поломка. Пресс-служба компании в ответ на запрос агентства опровергла ложную информацию. «Опровергаем ложную информацию о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск-Уфа.С самолетом все в порядке, повреждений нет, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту Уфы», — сообщили в пресс-службе Utair. Ранее URA.RU сообщало, что по данным telegram-канала «Mash Batash» у воздушного судна возникла проблема во время полета. Якобы у самолета разрушилась часть шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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