10 мая 2023

Mash: Самолет Utair из ХМАО готовится к аварийной посадке в Уфе

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, взлет самолета, авиация, ютэйр, самолеты, ан 24
По версии Mash, у самолета Utair разрушено шасси Фото:

Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска, готовится к аварийной посадке в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе. Telegram-канал «Mash Batash» сообщает, что у воздушного судна поломка в системе шасси.

«В аэропорту Уфы все экстренные службы ждут самолет из Ханты-Мансийска: есть риск, что у него разрушено шасси. После взлета UT 303 на полосе нашли часть колеса, предположительно, он не сможет нормально приземлиться в аэропорту Мустая Карима», — указано в сообщении.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Уфы. «В настоящий момент информации о технической неисправности самолета в наш адрес не поступало ни от авиакомпании, ни от аэропорта Ханты-Мансийска», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что самолет из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО) перед взлетом сообщил о неисправности. Воздушное судно вернулось на стоянку.

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Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска, готовится к аварийной посадке в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе. Telegram-канал «Mash Batash» сообщает, что у воздушного судна поломка в системе шасси. «В аэропорту Уфы все экстренные службы ждут самолет из Ханты-Мансийска: есть риск, что у него разрушено шасси. После взлета UT 303 на полосе нашли часть колеса, предположительно, он не сможет нормально приземлиться в аэропорту Мустая Карима», — указано в сообщении. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Уфы. «В настоящий момент информации о технической неисправности самолета в наш адрес не поступало ни от авиакомпании, ни от аэропорта Ханты-Мансийска», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что самолет из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО) перед взлетом сообщил о неисправности. Воздушное судно вернулось на стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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