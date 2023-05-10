Mash: Самолет Utair из ХМАО готовится к аварийной посадке в Уфе

По версии Mash, у самолета Utair разрушено шасси Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска, готовится к аварийной посадке в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе. Telegram-канал «Mash Batash» сообщает, что у воздушного судна поломка в системе шасси.

«В аэропорту Уфы все экстренные службы ждут самолет из Ханты-Мансийска: есть риск, что у него разрушено шасси. После взлета UT 303 на полосе нашли часть колеса, предположительно, он не сможет нормально приземлиться в аэропорту Мустая Карима», — указано в сообщении.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Уфы. «В настоящий момент информации о технической неисправности самолета в наш адрес не поступало ни от авиакомпании, ни от аэропорта Ханты-Мансийска», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что самолет из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО) перед взлетом сообщил о неисправности. Воздушное судно вернулось на стоянку.