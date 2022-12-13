Депутат заявила, что в курганских школах не хватает сотен учителей

14 декабря 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Курганской области не хватает 436 учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школах Курганской области не хватает более 400 учителей. Об этом в ходе комитета по социальной политике заявила депутат облдумы Ольга Баланчук, передает корреспондент URA.RU. «У нас ставка учителя высшей квалификационной категории составляет 11 700 рублей. На ставку почти никто не работает, что не может не отражаться на качестве образования. По области не хватает 374 учителя при коэффициенте совмещения 1,7. Это значит, что все работают больше, чем на полторы ставки. В Кургане не хватает 62 учителей. Коэффициент совмещения варьируется от 1,4 до 1,5. Складывается достаточно критическая ситуация», — сказала на комитете Баланчук. Депутат отметила, что для решения проблем с зарплатами необходимо изменить методики расчетов оплаты труда и поторопила местных чиновников заняться этим вопросом. Директор областного департамента образования Андрей Кочеров говоря о высоком коэффициенте совмещения сказал, что видит проблемы в большом количестве малокомплектных сельских школ в регионе. «Наша область имеет достаточно много территориально отдаленных сел. У нас в регионе около 200 малокомплектных школ. Иногда получается, что если в городе в классе сидит 30-35 человек, то средняя наполняемость классов за пределами райцентров в два раза меньше. Это фактор, который тоже нельзя не учитывать», — сказал Кочеров. Также чиновник сказал, что в регионе методика расчета фонда оплаты труда покрывает потребность, но отметил, что необходимо менять баланс окладной части оплаты труда и стимулирующих выплат. «Мы в этом направлении совместно с департаментом финансов работаем. Зачастую у нас стоимость этих стимулирующих выплат нивелируется, особенно в малокомплектных школах. Будем работать по повышению ставки учителя высшей квалификационной категории», — добавил Кочеров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области предложили жаловаться на учителей из-за домашних заданий. Родкомитет призвал школьников контролировать учебную нагрузку. Также сообщалось, что в Кургане не хватает учителей и оборудования для занятий по НВП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школах Курганской области не хватает более 400 учителей. Об этом в ходе комитета по социальной политике заявила депутат облдумы Ольга Баланчук, передает корреспондент URA.RU. «У нас ставка учителя высшей квалификационной категории составляет 11 700 рублей. На ставку почти никто не работает, что не может не отражаться на качестве образования. По области не хватает 374 учителя при коэффициенте совмещения 1,7. Это значит, что все работают больше, чем на полторы ставки. В Кургане не хватает 62 учителей. Коэффициент совмещения варьируется от 1,4 до 1,5. Складывается достаточно критическая ситуация», — сказала на комитете Баланчук. Депутат отметила, что для решения проблем с зарплатами необходимо изменить методики расчетов оплаты труда и поторопила местных чиновников заняться этим вопросом. Директор областного департамента образования Андрей Кочеров говоря о высоком коэффициенте совмещения сказал, что видит проблемы в большом количестве малокомплектных сельских школ в регионе. «Наша область имеет достаточно много территориально отдаленных сел. У нас в регионе около 200 малокомплектных школ. Иногда получается, что если в городе в классе сидит 30-35 человек, то средняя наполняемость классов за пределами райцентров в два раза меньше. Это фактор, который тоже нельзя не учитывать», — сказал Кочеров. Также чиновник сказал, что в регионе методика расчета фонда оплаты труда покрывает потребность, но отметил, что необходимо менять баланс окладной части оплаты труда и стимулирующих выплат. «Мы в этом направлении совместно с департаментом финансов работаем. Зачастую у нас стоимость этих стимулирующих выплат нивелируется, особенно в малокомплектных школах. Будем работать по повышению ставки учителя высшей квалификационной категории», — добавил Кочеров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области предложили жаловаться на учителей из-за домашних заданий. Родкомитет призвал школьников контролировать учебную нагрузку. Также сообщалось, что в Кургане не хватает учителей и оборудования для занятий по НВП.