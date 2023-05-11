В Кремле отреагировали на передачу британских ракет Украине

Песков заявил о негативной реакции Кремля из-за поставок Киеву ракет Storm Shadow
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что передача ракет Украине требует ответа со стороны армии РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле негативно отнеслись к передаче Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow. Такой шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Кремль относится к этому] весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле негативно отнеслись к передаче Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow. Такой шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Кремль относится к этому] весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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