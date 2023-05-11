В Кремле отреагировали на передачу британских ракет Украине

Песков заявил о негативной реакции Кремля из-за поставок Киеву ракет Storm Shadow

11 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что передача ракет Украине требует ответа со стороны армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле негативно отнеслись к передаче Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow. Такой шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Кремль относится к этому] весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Кремле негативно отнеслись к передаче Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow. Такой шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Кремль относится к этому] весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.