В Кремле отреагировали на передачу британских ракет Украине

Дмитрий Песков заявил, что передача ракет Украине требует ответа со стороны армии РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле негативно отнеслись к передаче Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow. Такой шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Кремль относится к этому] весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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