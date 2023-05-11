Секретарь Челябинской епархии не стал обижаться на «Гриффинов»

По мнению Игоря Шестакова, отечественные «зубоскалы» еще больше оскорбляли Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков назвал «клюквой» мультсериал «Гриффины», где Челябинск в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде». При этом, по его словам, пассаж про «Уральский Чикаго» не показался ему обидным.

«Популярным стал наш город, что и говорить! Мне, кстати, пассаж про чаеразвесочную фабрику и „Уральский Чикаго“ не показался обидным, шоу-раннеры и сценаристы показали хорошее знание „матчасти“, что не оправдывает последующую типичную „клюкву“», — написал Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Шестаков отметил, что западным сценаристам, прежде всего, стоит посмотреть на себя. По его словам, у них у самих есть такие населенные пункты, что челябинские Колупаевка или Плановка покажутся «Аллеей звезд».

«И вот уже всех сторон нашей необъятной Родины летят в личку: „Ты видел?! Видел же, да?!“. Что ответить досужим зубоскалам, которых и раньше приводила в конвульсивный восторг история о нетрадиционной любви на труболитейном заводе чугунной Венеции? История, кстати, с более крепким душком, сочиненная компанией екатеринбургских смехачей (многие из них теперь уже не улыбаются, но это я без злорадства)», — добавил секретарь Челябинской епархии.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов заявил, что вопросом о запрете показа «Гриффинов» в РФ должны заняться компетентные органы. Павлов считает, что нельзя распространять информацию, которая оскорбляет его родной город и страну.

В последних двух эпизодах пес Брайан, младший Стьюи и старшая дочь Гриффинов Мэг едут в Челябинск, чтобы найти хакера, который взломал аккаунт говорящего пса. Мэг решила выйти замуж за челябинского хакера Ивана, но потом поняла, что он хотел воспользоваться ей, чтобы уехать в США. И Мэг возвращается в Америку. Челябинск в анимационном сериале показан мрачным городом, где люди пьют водку, а дома разваливаются.