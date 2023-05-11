Секретарь Челябинской епархии не стал обижаться на «Гриффинов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция участников экспедиции на перевал Дятлова. Челябинск, портрет, отец игорь шестаков
По мнению Игоря Шестакова, отечественные «зубоскалы» еще больше оскорбляли Челябинск Фото:

Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков назвал «клюквой» мультсериал «Гриффины», где Челябинск в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде». При этом, по его словам, пассаж про «Уральский Чикаго» не показался ему обидным.

«Популярным стал наш город, что и говорить! Мне, кстати, пассаж про чаеразвесочную фабрику и „Уральский Чикаго“ не показался обидным, шоу-раннеры и сценаристы показали хорошее знание „матчасти“, что не оправдывает последующую типичную „клюкву“», — написал Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Шестаков отметил, что западным сценаристам, прежде всего, стоит посмотреть на себя. По его словам, у них у самих есть такие населенные пункты, что челябинские Колупаевка или Плановка покажутся «Аллеей звезд».

«И вот уже всех сторон нашей необъятной Родины летят в личку: „Ты видел?! Видел же, да?!“. Что ответить досужим зубоскалам, которых и раньше приводила в конвульсивный восторг история о нетрадиционной любви на труболитейном заводе чугунной Венеции? История, кстати, с более крепким душком, сочиненная компанией екатеринбургских смехачей (многие из них теперь уже не улыбаются, но это я без злорадства)», — добавил секретарь Челябинской епархии.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов заявил, что вопросом о запрете показа «Гриффинов» в РФ должны заняться компетентные органы. Павлов считает, что нельзя распространять информацию, которая оскорбляет его родной город и страну.

В последних двух эпизодах пес Брайан, младший Стьюи и старшая дочь Гриффинов Мэг едут в Челябинск, чтобы найти хакера, который взломал аккаунт говорящего пса. Мэг решила выйти замуж за челябинского хакера Ивана, но потом поняла, что он хотел воспользоваться ей, чтобы уехать в США. И Мэг возвращается в Америку. Челябинск в анимационном сериале показан мрачным городом, где люди пьют водку, а дома разваливаются.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков назвал «клюквой» мультсериал «Гриффины», где Челябинск в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде». При этом, по его словам, пассаж про «Уральский Чикаго» не показался ему обидным. «Популярным стал наш город, что и говорить! Мне, кстати, пассаж про чаеразвесочную фабрику и „Уральский Чикаго“ не показался обидным, шоу-раннеры и сценаристы показали хорошее знание „матчасти“, что не оправдывает последующую типичную „клюкву“», — написал Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Шестаков отметил, что западным сценаристам, прежде всего, стоит посмотреть на себя. По его словам, у них у самих есть такие населенные пункты, что челябинские Колупаевка или Плановка покажутся «Аллеей звезд». «И вот уже всех сторон нашей необъятной Родины летят в личку: „Ты видел?! Видел же, да?!“. Что ответить досужим зубоскалам, которых и раньше приводила в конвульсивный восторг история о нетрадиционной любви на труболитейном заводе чугунной Венеции? История, кстати, с более крепким душком, сочиненная компанией екатеринбургских смехачей (многие из них теперь уже не улыбаются, но это я без злорадства)», — добавил секретарь Челябинской епархии. Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов заявил, что вопросом о запрете показа «Гриффинов» в РФ должны заняться компетентные органы. Павлов считает, что нельзя распространять информацию, которая оскорбляет его родной город и страну. В последних двух эпизодах пес Брайан, младший Стьюи и старшая дочь Гриффинов Мэг едут в Челябинск, чтобы найти хакера, который взломал аккаунт говорящего пса. Мэг решила выйти замуж за челябинского хакера Ивана, но потом поняла, что он хотел воспользоваться ей, чтобы уехать в США. И Мэг возвращается в Америку. Челябинск в анимационном сериале показан мрачным городом, где люди пьют водку, а дома разваливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...