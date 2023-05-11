Челябинский депутат Госдумы Павлов назвал ответственных за запрет показа «Гриффинов» в РФ

Челябинский депутат Госдумы Павлов: вопрос о запрете «Гриффинов» должны решать компетентные органы
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Владимир Павлов, сенатор. Челябинск, павлов владимир, портрет
Владимиру Павлову не понравилась карикатура на Челябинск в «Гриффинах» Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов назвал ответственных за запрет показа мультсериала «Гриффины» в РФ после того, как там появились серии про Челябинск. По словам парламентария, этим вопросом должны заняться компетентные органы.

«Такое карикатурное изображение Челябинска и челябинцев не принимаю, здесь живут прекрасные люди. Вопрос о запрете должны решать компетентные органы», — сообщил URA.RU Павлов.

Для Павлова, как для уроженца Челябинска, город является одним из лучших городов-миллионников в стране. И он считает, что распространять информацию, которая оскорбляет его родной город и страну в целом, нельзя.

Ранее содержанием последних серий мультсериала возмутилась коллега Павлова по работе в парламенте Яна Лантратова. По ее словам, мультипликаторы исказили реальность, тем самым оскорбив город и его жителей. Она предложила создать свой мультфильм, в котором будут показаны все достоинства Южного Урала.

В последних двух эпизодах сериала пес Брайан, Стьюи и Мэг улетают в Россию, чтобы вернуть аккаунт Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России), который взломал хакер по имени Иван из Челябинска. В итоге им удается убедить того вернуть аккаунт, но Мэг остается в Челябинске и даже выходит замуж за Ивана. Но в итоге узнает, что хакер хотел воспользоваться ей, чтобы уехать в США. Она подставляет его перед спецслужбами, а сама возвращается домой.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов назвал ответственных за запрет показа мультсериала «Гриффины» в РФ после того, как там появились серии про Челябинск. По словам парламентария, этим вопросом должны заняться компетентные органы. «Такое карикатурное изображение Челябинска и челябинцев не принимаю, здесь живут прекрасные люди. Вопрос о запрете должны решать компетентные органы», — сообщил URA.RU Павлов. Для Павлова, как для уроженца Челябинска, город является одним из лучших городов-миллионников в стране. И он считает, что распространять информацию, которая оскорбляет его родной город и страну в целом, нельзя. Ранее содержанием последних серий мультсериала возмутилась коллега Павлова по работе в парламенте Яна Лантратова. По ее словам, мультипликаторы исказили реальность, тем самым оскорбив город и его жителей. Она предложила создать свой мультфильм, в котором будут показаны все достоинства Южного Урала. В последних двух эпизодах сериала пес Брайан, Стьюи и Мэг улетают в Россию, чтобы вернуть аккаунт Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России), который взломал хакер по имени Иван из Челябинска. В итоге им удается убедить того вернуть аккаунт, но Мэг остается в Челябинске и даже выходит замуж за Ивана. Но в итоге узнает, что хакер хотел воспользоваться ей, чтобы уехать в США. Она подставляет его перед спецслужбами, а сама возвращается домой.
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