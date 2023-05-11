Кто освобожден от военных сборов

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Студенты очной и заочной формы обучения освобождаются от призыва на военные сборы Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. URA.RU собрало все категории россиян, которые не подлежат призыву на военные сборы.

Кто освобожден от призыва на военные сборы?

  • женщины;
  • граждане, которые имеет на руках бронь на период мобилизации и в военное время;
  • сотрудники органов внутренних дел и национальной гвардии;
  • работники противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;
Новость по теме
Путин приказал отправлять россиян на военные сборы
  • гражданский персонал Вооруженных сил России и других войск;
  • граждане, занятые в области авиационного и железнодорожного транспорта и в летно-техническом составе этих организаций;
  • плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;
  • граждане, занятые в ходе уборочных и посевных работ;
  • педагоги;
  • студенты любой формы обучения;
  • граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
  • граждане, имеющие отсрочку от призыва на военную службу;
  • находящиеся за пределами РФ также освобождаются от призыва на военные сборы;
  • главы российских регионов и члены российского парламента, а также руководители высших органов государственной власти;
  • прошедшие альтернативную гражданскую службу;
  • граждане, уволившиеся с военной службы. Данная категория людей освобождается от призыва на военные сборы на следующие два года после увольнения;
  • опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер при отсутствии других людей, кто может выполнять эту функцию;
  • граждане, которые ведут уход за родственником при отсутствии других людей, кто может выполнять эту функцию;
  • мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);
  • граждане, которые отбывают наказание в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
  • граждане, имеющие судимость.
Категории граждан, которые имеют право на освобождение от призыва на военные сборы
Категории граждан, которые имеют право на освобождение от призыва на военные сборы
Фото:

Предельный возраст нахождения в запасе

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы:

  • первый разряд до 35 лет;
  • второй разряд до 45 лет;
  • третий разряд до 50 лет.

Младшие офицеры:

  • первый разряд до 50 лет;
  • второй разряд до 55 лет;
  • третий разряд до 60 лет.

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга:

  • первый разряд до 55 лет;
  • второй разряд до 60 лет;
  • третий разряд до 65 лет.

Полковники, капитаны 1 ранга:

  • первый разряд до 60 лет;
  • второй разряд до 65 лет.

Высшие офицеры:

  • первый разряд до 65 лет;
  • второй разряд до 70 лет.

Кто имеет право на бронирование от призыва на военную службу

Условия предоставления брони от призыва на военную службу:

  • работа в организации, которая имеет право на бронирование своих сотрудников;
  • если гражданин занят в cфере IT, то для получения брони он обязан предоставить высшее профильное образование, которое присутствует в специальном перечне от Минцифры;
  • человек, выполняющий важные функции на предприятии. Категория людей, призыв которых может критично сказаться на работе организации;
  • гражданин работающий по трудовому договору и не менее восьми часов в день.

Ранее URA.RU рассказывало, чем отличаются военные сборы от мобилизации. Главная цель проведения военных сборов заключается в поддержании и проверке навыков военно-учетной специальности гражданина, находящегося в запасе.

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Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. URA.RU собрало все категории россиян, которые не подлежат призыву на военные сборы. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы: Младшие офицеры: Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга: Полковники, капитаны 1 ранга: Высшие офицеры: Условия предоставления брони от призыва на военную службу: Ранее URA.RU рассказывало, чем отличаются военные сборы от мобилизации. Главная цель проведения военных сборов заключается в поддержании и проверке навыков военно-учетной специальности гражданина, находящегося в запасе.
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