Кто освобожден от военных сборов

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. URA.RU собрало все категории россиян, которые не подлежат призыву на военные сборы.
Кто освобожден от призыва на военные сборы?
- женщины;
- граждане, которые имеет на руках бронь на период мобилизации и в военное время;
- сотрудники органов внутренних дел и национальной гвардии;
- работники противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;
- гражданский персонал Вооруженных сил России и других войск;
- граждане, занятые в области авиационного и железнодорожного транспорта и в летно-техническом составе этих организаций;
- плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;
- граждане, занятые в ходе уборочных и посевных работ;
- педагоги;
- студенты любой формы обучения;
- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- граждане, имеющие отсрочку от призыва на военную службу;
- находящиеся за пределами РФ также освобождаются от призыва на военные сборы;
- главы российских регионов и члены российского парламента, а также руководители высших органов государственной власти;
- прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- граждане, уволившиеся с военной службы. Данная категория людей освобождается от призыва на военные сборы на следующие два года после увольнения;
- опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер при отсутствии других людей, кто может выполнять эту функцию;
- граждане, которые ведут уход за родственником при отсутствии других людей, кто может выполнять эту функцию;
- мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);
- граждане, которые отбывают наказание в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
- граждане, имеющие судимость.
Предельный возраст нахождения в запасе
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы:
- первый разряд до 35 лет;
- второй разряд до 45 лет;
- третий разряд до 50 лет.
Младшие офицеры:
- первый разряд до 50 лет;
- второй разряд до 55 лет;
- третий разряд до 60 лет.
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга:
- первый разряд до 55 лет;
- второй разряд до 60 лет;
- третий разряд до 65 лет.
Полковники, капитаны 1 ранга:
- первый разряд до 60 лет;
- второй разряд до 65 лет.
Высшие офицеры:
- первый разряд до 65 лет;
- второй разряд до 70 лет.
Кто имеет право на бронирование от призыва на военную службу
Условия предоставления брони от призыва на военную службу:
- работа в организации, которая имеет право на бронирование своих сотрудников;
- если гражданин занят в cфере IT, то для получения брони он обязан предоставить высшее профильное образование, которое присутствует в специальном перечне от Минцифры;
- человек, выполняющий важные функции на предприятии. Категория людей, призыв которых может критично сказаться на работе организации;
- гражданин работающий по трудовому договору и не менее восьми часов в день.
Ранее URA.RU рассказывало, чем отличаются военные сборы от мобилизации. Главная цель проведения военных сборов заключается в поддержании и проверке навыков военно-учетной специальности гражданина, находящегося в запасе.
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