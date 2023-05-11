Чем военные сборы отличаются от мобилизации

Военные сборы не могут длиться больше двух месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе на военные сборы. После этого многие стали задаваться вопросом, связано ли это с мобилизацией. URA.RU приводит главную информацию о различиях двух мероприятий.

Что такое военные сборы

Военные сборы являются ежегодной процедурой. Они нужны для поддержания и проверки навыков военно-учетной специальности гражданина, находящегося в запасе. Мероприятие длится от нескольких дней до нескольких недель. Во время сборов проходят разные виды тренировок, боевых учений и практических занятий. Призывать запасника на сборы можно не чаще, чем один раз в три года.

Член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев уверен, что военные сборы необходимы, так как у армии России появляется новые оружие и техника, использованию которых необходимо научиться.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, граждане, отправленные на сборы, не будут отправлены в зону СВО.

Что такое мобилизация

Если говорить о частичной мобилизации, то это призыв запасников, получивших военно-учетную специальность и опыт использования военной техники для участия в боевых действиях. Основным фактором для такого призыва также является наличие боевого опыта.

При частичной мобилизации призываются категории граждан, необходимые для выполнения определенных боевых задач. То есть предпочтение отдается стрелкам, танкистам, артиллеристам или водителям.

В случае всеобщей мобилизации вся страна переводится в режим военного положения.

Чем сборы отличаются от мобилизации

Сборы являются лишь проверкой навыков запасника. На них его также обучают использованию новой техники и вооружения. В иных целях проведение военных сборов не допускается;

Мобилизация проводится для непосредственного выполнения боевых задач.

Сроки проведения мероприятий

Согласно законодательству России, военные сборы не могут длиться больше двух месяцев;

Сроки мобилизации устанавливаются верховным главнокомандующим, то есть президентом РФ.

Кого касается

На сборы могут призвать тех, кто не служил в армии;

Частичной мобилизации подлежат исключительно запасники, имеющие военно-учетную специальность.

Условия и послабления

Во время прохождения военных сборов участники временно освобождаются от учебы или работы с сохранением места. Также они получают средний заработок или стипендию по месту обучения или работы;

При мобилизации запасник освобождается от работы без оплаты от работодателя, но с сохранением рабочего места. Также мобилизованным положены ежемесячные выплаты от 205 тысяч рублей. Также им полагаются кредитные каникулы на срок пребывания в зоне спецоперации. Однако для этого нужно обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию.

Последствия из-за неявки

Неявка запасника на сборы наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей. Уголовная ответственность может грозить в случае, если человек подписывал контракт с Минобороны.

Если гражданин уклоняется от призыва в период мобилизации или военного положения, он понесет уголовную ответственность и может получить реальный срок на два года.