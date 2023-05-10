Глава пермского минкульта ответила на критику уволенного гендиректора Пермской оперы

Министр культуры Пермского края Платонова: новых увольнений в Пермском оперном театре не будет

11 мая 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Алла Платонова обещает сохранить коллектив оперного театра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр культуры Пермского края Алла Платонова прокомментировала увольнение генерального директора Пермского театра оперы и балета Довлета Анзарокова. Он ранее связал уход из театра с конфликтом с главой минкульта, который возник из-за требования Платоновой уволить главных дирижера и балетмейстера. Министр в ответ поблагодарила Анзарокова за работу и обещала, что больше никого увольнять не будет. «Я благодарна Довлету Чесиковичу за его работу. Он взял на себя управление одним из лучших театров страны в очень сложный момент, смог продолжить и развить существующие здесь традиции. Его достижения бесспорны. В данный момент нет речи о дальнейших кадровых перестановках», — заявила Платонова URA.RU через свою пресс-службу. По словам министра, сейчас ведутся переговоры о новом руководителе Пермской оперы. Его имя Платонова обещает назвать до конца мая. Об уходе Довлета Анзарокова из Пермского оперного театра стало известно 10 мая. Позже он заявил, что его уволили по решению Платоновой, которая ранее требовала от него убрать из театра главного дирижера и главного балетмейстера, на что Анзароков не пошел.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова прокомментировала увольнение генерального директора Пермского театра оперы и балета Довлета Анзарокова. Он ранее связал уход из театра с конфликтом с главой минкульта, который возник из-за требования Платоновой уволить главных дирижера и балетмейстера. Министр в ответ поблагодарила Анзарокова за работу и обещала, что больше никого увольнять не будет. «Я благодарна Довлету Чесиковичу за его работу. Он взял на себя управление одним из лучших театров страны в очень сложный момент, смог продолжить и развить существующие здесь традиции. Его достижения бесспорны. В данный момент нет речи о дальнейших кадровых перестановках», — заявила Платонова URA.RU через свою пресс-службу. По словам министра, сейчас ведутся переговоры о новом руководителе Пермской оперы. Его имя Платонова обещает назвать до конца мая. Об уходе Довлета Анзарокова из Пермского оперного театра стало известно 10 мая. Позже он заявил, что его уволили по решению Платоновой, которая ранее требовала от него убрать из театра главного дирижера и главного балетмейстера, на что Анзароков не пошел.