10 мая 2023

Тюменского губернатора Моора ждут в ХМАО на праймериз ЕР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз кандидатов в губернаторы от партии "Единая Россия". Тюмень, моор александр, портрет
Губернатор Моор представит свою предвыборную программу на конференции ЕР в Ханты-Мансийске Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор даст старт своей избирательной кампании в ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что 13 мая он прилетит в Ханты-Мансийск для участия в партконференции «Единой России».

«Моор планирует приехать в Ханты-Мансийск на партийную конференцию ЕР 13 мая. На мероприятии должны быть представлены три кандидата, которые затем будут участвовать в предварительном партийном голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Одним из них будет Моор. Он представит тезисы своей предвыборной программы югорским единороссам», — сообщил инсайдер.

В региональном отделении «Единой России» подтвердили проведение партийной конференции и визит Моора в качестве одного из участников ПГЕР. «Согласно уставу, участники предварительного голосования должны представить свои программы секретарям первичных партийных организаций Югры, Ямала и Тюменской области. После этого на партийной конференции Тюменского регионального отделения партии проводится процедура голосования по кандидатурам и принимается решение, кто из участников ПГ будет представлять „Единую Россию“ на выборах губернатора Тюменской области осенью 2023 года. Конференция состоится в мае 2023 года в Тюмени. Участие в ее работе примут также партийцы и Югры, и Ямала», — добавили в региональном отделении партии.

Ранее URA.RU писало о встрече Путина с Моором в Москве. Президент одобрил выдвижение кандидатуры действующего губернатора Тюменской области на осенних выборах.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор даст старт своей избирательной кампании в ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что 13 мая он прилетит в Ханты-Мансийск для участия в партконференции «Единой России». «Моор планирует приехать в Ханты-Мансийск на партийную конференцию ЕР 13 мая. На мероприятии должны быть представлены три кандидата, которые затем будут участвовать в предварительном партийном голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Одним из них будет Моор. Он представит тезисы своей предвыборной программы югорским единороссам», — сообщил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» подтвердили проведение партийной конференции и визит Моора в качестве одного из участников ПГЕР. «Согласно уставу, участники предварительного голосования должны представить свои программы секретарям первичных партийных организаций Югры, Ямала и Тюменской области. После этого на партийной конференции Тюменского регионального отделения партии проводится процедура голосования по кандидатурам и принимается решение, кто из участников ПГ будет представлять „Единую Россию“ на выборах губернатора Тюменской области осенью 2023 года. Конференция состоится в мае 2023 года в Тюмени. Участие в ее работе примут также партийцы и Югры, и Ямала», — добавили в региональном отделении партии. Ранее URA.RU писало о встрече Путина с Моором в Москве. Президент одобрил выдвижение кандидатуры действующего губернатора Тюменской области на осенних выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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