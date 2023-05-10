Тюменского губернатора Моора ждут в ХМАО на праймериз ЕР. Инсайд

11 мая 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор представит свою предвыборную программу на конференции ЕР в Ханты-Мансийске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор даст старт своей избирательной кампании в ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что 13 мая он прилетит в Ханты-Мансийск для участия в партконференции «Единой России». «Моор планирует приехать в Ханты-Мансийск на партийную конференцию ЕР 13 мая. На мероприятии должны быть представлены три кандидата, которые затем будут участвовать в предварительном партийном голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Одним из них будет Моор. Он представит тезисы своей предвыборной программы югорским единороссам», — сообщил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» подтвердили проведение партийной конференции и визит Моора в качестве одного из участников ПГЕР. «Согласно уставу, участники предварительного голосования должны представить свои программы секретарям первичных партийных организаций Югры, Ямала и Тюменской области. После этого на партийной конференции Тюменского регионального отделения партии проводится процедура голосования по кандидатурам и принимается решение, кто из участников ПГ будет представлять „Единую Россию“ на выборах губернатора Тюменской области осенью 2023 года. Конференция состоится в мае 2023 года в Тюмени. Участие в ее работе примут также партийцы и Югры, и Ямала», — добавили в региональном отделении партии. Ранее URA.RU писало о встрече Путина с Моором в Москве. Президент одобрил выдвижение кандидатуры действующего губернатора Тюменской области на осенних выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор даст старт своей избирательной кампании в ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что 13 мая он прилетит в Ханты-Мансийск для участия в партконференции «Единой России». «Моор планирует приехать в Ханты-Мансийск на партийную конференцию ЕР 13 мая. На мероприятии должны быть представлены три кандидата, которые затем будут участвовать в предварительном партийном голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Одним из них будет Моор. Он представит тезисы своей предвыборной программы югорским единороссам», — сообщил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» подтвердили проведение партийной конференции и визит Моора в качестве одного из участников ПГЕР. «Согласно уставу, участники предварительного голосования должны представить свои программы секретарям первичных партийных организаций Югры, Ямала и Тюменской области. После этого на партийной конференции Тюменского регионального отделения партии проводится процедура голосования по кандидатурам и принимается решение, кто из участников ПГ будет представлять „Единую Россию“ на выборах губернатора Тюменской области осенью 2023 года. Конференция состоится в мае 2023 года в Тюмени. Участие в ее работе примут также партийцы и Югры, и Ямала», — добавили в региональном отделении партии. Ранее URA.RU писало о встрече Путина с Моором в Москве. Президент одобрил выдвижение кандидатуры действующего губернатора Тюменской области на осенних выборах.